Álex Rins a plié sa jante sur un vibreur

C'est un incident très rare, et c'est pourtant la deuxième fois qu'un pilote le subit en l'espace de quelques semaines. Álex Rins a expliqué son abandon au Grand Prix du Japon par une perte de pression dans le pneu avant, que son équipe explique par un passage sur un vibreur au début de la course dans lequel sa jante s'est pliée. Une mésaventure qui ressemble donc à celle d'Enea Bastianini qui avait lui aussi abîmé une jante sur un vibreur en Autriche.

"J'ai pris un bon départ, j'ai récupéré beaucoup de positions", explique le pilote Suzuki, qui a en effet bondi de la 18e à la 11e place en l'espace d'un tour. C'est peu de temps après que ses ennuis ont commencé. "Dans le premier tour, je n'avais pas de place dans le virage 3 et j'ai commencé à freiner sur le vibreur extérieur. Tout s'est bien passé, mais tour après tour je perdais l'avant, je redressais la moto en étant complètement par terre. J'ai ensuite décidé de rentrer au stand, parce que quelque chose n'était pas normal sur la moto, au niveau du pneu."

"Au stand, ils ont vu en contrôlant les données qu'après quatre ou cinq tours le pneu avant avait commencé à perdre de l'air. Ça semble donc être une crevaison, ou bien la jante a bougé un peu et l'air a commencé à s'échapper", indique Rins, qui est resté en piste jusqu'au 12e tour dans ces conditions.

"Après avoir touché le vibreur, j'ai été jusqu'à tourner en 1'46"0, j'étais compétitif, mais ensuite tour après tour la pression a baissé", poursuit le pilote espagnol, assurant que son équipe lui a assuré qu'il y avait un lien direct avec son passage sur le vibreur dans le premier tour. "Ils m'ont dit que oui [c'était à cause de ça], comme Bastianini en Autriche. C'est la première fois que ça nous arrive, et pourtant le vibreur du virage 3 n'est pas comme les doubles vibreurs de Misano. C'est encore un coup de malchance."

"C'est un désastre, c'est sûr !" ajoute Álex Rins, qui ne s'explique pas cette mésaventure alors qu'il se sentait compétitif sur le sec. Son week-end avait déjà pris une bien mauvaise tournure samedi, piégé par les drapeaux jaunes à la fin de la Q1. "On avait un bon rythme. Le choix de pneu était incertain pour tout le monde et il n'y a pas eu beaucoup de temps pour mettre la moto au point, mais c'est vraiment dommage parce que c'était la dernière fois ici avec Suzuki. Et Tsuda a, lui, littéralement pris feu !"

L'équipe Suzuki a en effet connu une autre grande déception dans la foulée puisque la seconde GSX-RR, confiée à Takuya Tsuda en l'absence de Joan Mir, a effectivement pris feu en pleine course. Un incident causé par une fuite d'huile ayant coulé sur l'échappement de la moto. C'est le quatrième zéro pointé de l'équipe cette saison.

Suzuki fait donc de tristes adieux au Grand Prix du Japon. "Naturellement, ce n'est pas comme cela que nous voulions que se passe le Grand Prix à domicile de Suzuki, et pas comme ça que nous voulions dire au revoir aux formidables fans japonais", regrette Livio Suppo, team manager. "Le seul point positif, c'est que nous n'allons pas avoir le temps de ruminer les résultats décevants d'aujourd'hui, car nous nous rendons directement en Thaïlande et nous allons commencer à nous concentrer sur cette course."