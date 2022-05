Álex Rins n'exclut pas le podium depuis la cinquième ligne

Charger le lecteur audio

Une semaine après avoir gagné 19 places et fini au pied du podium au Grand Prix du Portugal, Álex Rins espère réaliser une nouvelle folle remontée à Jerez. Le pilote Suzuki, arrivé sur le circuit andalou avec autant de points que le leader du championnat Fabio Quartararo, n'a une nouvelle fois pas réussi à s'extirper de la Q1, même s'il s'en est mieux tiré qu'à Portimão. Quatrième de cette séance et donc 14e sur la grille de départ, il n'est "pas tant" déçu de sa journée.

"Je ne suis pas en colère", a déclaré Rins. "C'est sûr que les qualifications n'ont pas été bonnes pour nous. Je m'attendais à améliorer mon chrono avec le deuxième pneu mais on n'a pas pu le faire. On ne sait pas encore pourquoi mais c'est sûr que les qualifications ont été difficiles, bien meilleures qu'à Portimão [rires] mais je ne suis pas satisfait à 100%."

L'Espagnol garde l'espoir d'un bon résultat grâce à son bon rythme de course avec des pneus très usés : "Ce week-end, on a beaucoup travaillé pour la course, en faisant des tours avec des pneus très usés. En EL4, j'ai commencé avec un pneu très vieux, à l'arrière et à l'avant, qui avait 30 tours et le rythme n'était pas mauvais. Il n'était pas comme celui de Pecco ou Fabio mais ils avaient un pneu neuf [à l'arrière]. J'étais là, en 1'38"2 ou 1'38"4, ce n'est pas mauvais donc je suis plutôt optimiste pour demain."

Gagner autant de places que la semaine dernière ferait de Rins le vainqueur dimanche mais il ne va pas jusqu'à espérer un tel exploit, visant surtout de gros points avec l'espoir d'accrocher une place sur le podium : "Ce n'est une piste comme Portimão, on ne peut pas doubler à beaucoup d'endroits, mais on veut faire une bonne course. Si je ne peux pas finir sur le podium, il faudra prendre des points."

"En partant de l'arrière comme ça, en étant réaliste c'est dur de viser le podium mais on va essayer", a-t-il ajouté. "On va se donner à 100%. Il y a beaucoup de gens devant nous qui n'ont pas de rythme donc on va essayer."

Mir a également des ambitions de podium

Dans sa potentielle remontée, Álex Rins pourrait être confronté à Joan Mir, qui espère également se battre pour une place sur le podium depuis la neuvième position sur la grille. Le Majorquin estime que sa moto avait le potentiel pour le positionner une ligne plus haut mais reconnaît avoir été trop gourmand dans son dernier tour rapide en Q2, ce qui a mené à une chute au premier virage.

"Après le premier relais, je me suis dit 'on ne se battra pas pour la deuxième ligne'", a expliqué Mir. "C'était l'objectif aujourd'hui. Je pense que Pecco [Bagnaia, auteur de la pole] a probablement trouvé un raccourci donc il faudra comprendre ! J'ai fait le premier tour en 1'37"3 et après, dans le dernier tour, je pense que j'aurais pu faire mieux d'un ou deux dixièmes, peut-être un peu plus probablement, et je suis tombé au virage 1. C'était de ma faute, je pense que j'en ai fait trop. Si j'étais resté plus calme, j'aurais gagné un ou deux dixièmes, mais c'est comme ça. J'ai été trop optimiste, j'en voulais plus."

Cette position de départ laisse néanmoins de gros espoirs à Mir. "Demain un podium serait un bon résultat, peut-être la troisième place", a prévenu le Champion du monde 2020, qui voit cependant Quartararo et Bagnaia au dessus du lot : "Je pense que Fabio et Pecco sont vraiment forts, surtout en pneus neufs. Je m'attends à ce qu'ils soient très forts dans la première partie de la course. Il faudra voir si je peux doubler et si notre rythme en fin de course nous permettra d'être à leur contact. Je pense qu'il faudra que ce soit notre stratégie."

"En EL4, je me sentais bien. Habituellement, avec des températures élevées il y a moins de grip en piste et on a eu plus de mal que quand il fait plus frais", a-t-il précisé. "En EL4, ce n'était pas le cas, j'étais très bon. J'ai pu faire de bons chronos, rester constant dans les 1'37 et c'était bien."

Avec Germán Garcia Casanova