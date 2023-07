Álex Rins a reçu une offre de la part de Yamaha

Álex Rins aura été l'une des stars de la pause MotoGP. Et pas seulement parce qu'il célébrait ce week-end son mariage et qu'on l'a vu enflammer la piste de danse, tantôt en fauteuil roulant tantôt avec une jambe bloquée dans une gouttière alors qu'il se remet d'une double fracture. Mais aussi car son manager semble très actif pour lui garantir une bonne place en vue de la saison prochaine.

Le pilote espagnol a été lié au projet Suzuki dès son arrivée dans la catégorie reine et durant six ans, avec à la clé cinq victoires ainsi que la troisième place du championnat 2020. Après l'annonce surprise du départ du constructeur japonais, il a trouvé refuge dans le groupe Honda, comme son coéquipier d'alors Joan Mir, en intégrant l'équipe satellite LCR.

S'il a réussi à ramener le team de Lucio Cecchinello à la victoire en s'imposant à Austin, Rins a également subi les difficultés généralisées de Honda. En tant que pilote satellite, bien que sous contrat avec le constructeur, il a aussi parfois déploré l'impossibilité pour lui de s'impliquer véritablement dans le développement de la RC213V. De quoi lui donner déjà des envies d'ailleurs ?

"Álex a signé un contrat avec le HRC qui prévoit deux saisons, 2023 et 2024, mais une option de sortie dans le cas où il recevrait une offre de la part d'une équipe officielle", explique Lucio Cecchinello à GPOne.

Et le patron de l'équipe LCR précise que son pilote a justement reçu une offre de la part de Yamaha, qui aligne actuellement Fabio Quartararo (sous contrat jusqu'en 2024 inclus) et Franco Morbidelli (sur la sellette avec un contrat arrivant à échéance cette année).

"L'année dernière, déjà, il y avait eu des tentatives de mariage entre Rins et Yamaha, qui n'avaient pas abouti compte tenu de Morbidelli, et son manager avait donc souhaité cette option", poursuit Lucio Cecchinello, qui se veut fidèle à Honda.

"Il a reçu une offre de la part de Yamaha et son manager a commencé des négociations avec eux et Honda", explique le patron du team LCR, qui précise ne pas être impliqué dans les discussions mais qui est toujours si prudent et précis dans ses propos que sa parole est l'une des plus fiables. "Je n'ai pas d'informations certaines, je peux juste dire que pour nous ce serait dommage de perdre Álex parce que c'est un excellent pilote."

S'il rejoint Yamaha, Álex Rins remplacera Franco Morbidelli

"Il prend son temps pour réfléchir et comprendre quelle est la meilleure solution. Continuer le projet Honda a assurément du sens, il a déjà gagné une course et la moto est destinée à progresser plus vite que prévu grâce à une implication renforcée de la part du HRC. D'un autre côté, Yamaha offre une place dans une équipe officielle, alors les conditions sont probablement différentes."

Si Rins venait à rejoindre Yamaha, cela pourrait déclencher un effet domino dans la mise en place du MotoGP 2024. Franco Morbidelli pourrait alors trouver refuge chez VR46, à condition que l'équipe de Valentino Rossi laisse partir Marco Bezzecchi vers Pramac Racing. Celui-ci y remplacerait alors Johann Zarco, que l'on imagine déjà boucler la boucle en rejoignant LCR à la place de Rins.

Lucio Cecchinello attend cependant la reprise du championnat, la semaine prochaine, pour que les choses avancent et que l'on passe des supputations à la concrétisation de l'une ou l'autre des options. "Le HRC et nous avons décidé de prendre notre temps jusqu'à Silverstone car il pourrait se passer beaucoup de choses. Nous ferons le point sur la situation là-bas", conclut le patron italien.