Malgré des ligaments déchirés, Rins renonce à l'opération de l'épaule

Álex Rins préfère éviter l'opération. Victime d'une lourde chute lors de la première séance de qualifications de la saison 2020, au Grand Prix d'Espagne, le pilote Suzuki souffrait d'une luxation de l'épaule droite et d'une petite fracture de la tête de l'humérus. La douleur était forte mais Rins n'a manqué qu'une seule course et il n'a pas subi d'intervention chirurgicale.

À Portimão, en conclusion de la saison, une chute en EL2 sur l'épaule blessée a réveillé la douleur et Rins souhaitait passer de nouveaux examens afin de savoir s'il était opportun de profiter de la pause hivernale pour passer entre les mains d'un chirurgien. Ces examens ont révélé une déchirure ligamentaire mais la gêne ayant disparu, Rins a choisi de renoncer à l'opération.

"Dans la semaine qui a suivi la fin du championnat, je suis allé voir Xavier Mir, mon médecin, et nous avons évalué la blessure ensemble, nous avons fait des radios et les ligaments de la clavicule sont déchirés", a révélé le pilote catalan dans une interview accordée à Motorsport.com. "L'opération était possible mais nous ne l'avons pas jugée nécessaire parce que je n'ai pas de gêne, c'est surtout visuel, on voit une clavicule différente de l'autre. Je n'ai pas subi d'opération et je me sens très bien, j'ai fait beaucoup de motocross et l'épaule répond très bien. Je n'ai presque aucune douleur à l'épaule, en m'entraînant je soulève autant de poids que l'an dernier avant la blessure, et c'est une très bonne nouvelle", a ajouté Rins.

Lire aussi : La convalescence de Márquez est "satisfaisante" selon Honda

Cette blessure a empêché Rins de disputer le Grand Prix d'Espagne et le pilote était diminué lors des premières manches de la saison 2020, ce qui l'a peut-être privé de points importants dans la course du titre, revenu à son équipier chez Suzuki, Joan Mir. Rins est déterminé à revenir en forme pour faire mieux cette année, malgré l'incertitude créée par la pandémie de COVID-19.

"La seule conclusion est que je veux mettre les gaz, monter sur la moto et me préparer du mieux possible. Je pense que ce sera une saison comme la précédente, avec un peu d'incertitude, sans savoir si nous pourrons rouler ni quand, mais je m'entraîne tous les jours pour être fort, je prépare la saison avec mon coach, avec des idées à évaluer, nous ne sommes concentrés que sur ça."

Rins souhaite rester dans la dynamique de la saison 2020, estimant que Suzuki pourra à nouveau briguer le titre cette année, dans une saison qu'il espère moins perturbée par la crise sanitaire, et qui pourrait permettre à Marc Márquez, dominateur jusqu'en 2019, de reprendre la compétition après sa grave blessure. "Évidemment, on veut gagner", souligne Rins. "Nous en étions proches l'an dernier, le favori était sur la touche mais nous nous n'y sommes pas parvenus. Mais je suis prêt."

"Je pense que [c'est possible], dans la norme d'une saison marquée par le COVID", a-t-il ajouté. "Je pense que ce sera une saison normale, avec une grosse motivation, du respect et les bonnes ondes habituelles."

La pandémie de COVID-19 a déjà bouleversé les plans des équipes pour le début de la saison, avec l'annulation des tests de Sepang et trois journées d'essais ajoutées à Losail. Le calendrier de la saison 2021 est pour le moment inchangé mais la date du Grand Prix du Qatar pourrait être modifiée et certains déplacements hors d'Europe seront peut-être impossibles. Álex Rins préfère ne pas s'en préoccuper et poursuivre sa préparation comme prévu.

"Je ne suis pas dans le doute, j'aborde la saison comme la précédente, en me préparant à fond pour la première course au Qatar, et si les circonstances font qu'il n'est pas possible de rouler, je continuerai à m'entraîner pour être plus fort quand ce cela deviendra possible."

Propos recueillis par Oriol Puigdemont