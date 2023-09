Álex Rins veut se tester : "Si c'est super douloureux, j'arrêterai"

Álex Rins s'est lancé dans une véritable course contre la montre pour retrouver sa Honda au GP du Japon, tout en sachant qu'elle pourrait s'arrêter dès vendredi. Trois mois et demi après sa fracture du tiba et de la fibula de la jambe droite, le pilote LCR est loin d'être pleinement rétabli mais ses médecins l'ont autorisé à remonter sur sa moto il y a seulement deux jours. Il a alors foncé vers le Japon, où Stefan Bradl était initialement annoncé pour le replacer, et a reçu le feu vert de l'équipe médicale du MotoGP.

"C'était un peu le chaos parce qu'après l'examen à Madrid, on a essayé de tout organiser pour arriver le plus vite possible", a expliqué Rins en conférence de presse. "Sincèrement, je suis assez content de l'évolution parce qu'il y a une grosse différence entre la dernière radio et celle d'il y a un mois. Je ne suis pas encore à 100%, la convalescence n'est pas totalement terminée. On va avancer pas à pas, maintenant il faut tester une MotoGP. Ça fait un mois que je n'ai roulé sur aucune moto. On verra quelle est ma proprioception sur la moto et toutes ces choses. Je suis content d'être là, j'ai atterri à 6h00 à Tokyo !"

Rins a pu reprendre un entraînement assez normal ces dernières semaines et s'attend à ressentir "plus un problème de douleur que de force" à Motegi. Il a ainsi accepté de faire un long voyage qui pourrait se solder par un forfait dès vendredi, qui sera "une journée de test" pour lui. "Le principal objectif est juste de voir si c'est douloureux", a-il précisé lors de sa rencontre avec les journalistes. "Si c'est super douloureux, je sais que je suis loin de chez moi, que j'ai eu 16 heures de vol mais si c'est ça fait mal, j'arrêterai et je poursuivrai ma convalescence. On verra."

"Chez moi, je peux marcher plus ou moins normalement mais à 300 km/h, c'est très différent", a souligné Rins. "Lors de mon dernier test en Aragón, c'était douloureux dans les changements de direction, dans les virages à droite, mais peut-être que l'Aragón est trop agressif, il y a un changement de direction et deux virages rapides sur la droite. Il s'est écoulé un mois depuis ce test, donc on verra."

Même s'il est encore loin d'être dans une condition optimale, Rins ne voulait pas passer à côté d'une opportunité de remonter la Honda, seul moyen de véritablement jauger l'état de sa cheville : "Je veux avoir des sensations sur ma jambe. C'est ce que me demandent les médecins, pourquoi je veux revenir si vite. Si maintenant on voit une différence [sur les radios], je veux la sentir par rapport à il y a un mois sur une moto de 250 kg. Maintenant je veux le voir sur une moto de 150 kg, plus puissante et plus rigide par rapport à une moto de route, mais je veux des sensations."

"Cela fait quelques semaines que je m'entraîne normalement à la salle et on ne peut pas tester une MotoGP, chez moi, en Italie ou ailleurs", a-t-il rappelé. "Malheureusement, c'est au Japon qui est super loin, peut-être que ce sera dur avec le décalage horaire demain matin, mais c'est mieux d'avoir ces sensations au Japon qu'en Indonésie. Je sais qu'on est trop loin pour jouer le championnat mais j'ai passé beaucoup de journées chez moi !"

Au cours des dernières semaines, Rins a fait tout son possible pour être rétabli aussi vite que possible, ce qui a accéléré la calcification d'un os encore mal en point au début du mois : "J'ai été à la salle tous les jours, et j'ai aussi fait de la kinésithérapie. Tous les jours, j'ai utilisé une machine pour aider la consolidation de l'os. Je pense que c'était le plus important, je ne l'utilisais pas avant. Ce n'est pas depuis un mois mais depuis deux ou trois semaines. L'os s'est renforcé, il y a eu de la calcification. On voit la différence sur la radio, tout est plus stable donc c'est une bonne nouvelle."