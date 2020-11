Tombé sur l'épaule, Álex Rins envisage l'opération

Álex Rins a connu une première journée compliquée à Portimão, et pas uniquement à cause de la 17e place qu'il occupe au classement. Lourdement touché à l'épaule droite en début de championnat, avec une luxation doublée d'une petite fracture de la tête de l'humérus, le pilote espagnol est à nouveau tombé cet après-midi sur la zone meurtrie, et la douleur en a été ravivée.

"Les EL1 se sont plutôt bien passés, on a établi une bonne base, avec un bon rythme. Par contre, les EL2 ont été un peu un désastre, parce que j'ai été victime d'une petite chute au début de la séance, dans mon troisième tour et, putain, je crois que c'était la première fois que je tombais sur le côté droit depuis ma blessure !" décrit le pilote Suzuki.

"J'ai eu un peu mal à l'épaule, mais rien d'important. Par la suite, pendant toute la séance, j'ai été en difficulté avec cette douleur dans les virages à droite, mais je vais essayer de me remettre pour demain", explique-t-il. "En piste, là où mon épaule me fait le plus mal, c'est dans le premier virage serré à droite, le 3, où l'on arrive après avoir enchaîné quatre virages à gauche."

Si la douleur s'est révélée parfaitement supportable et ne l'a en aucun cas empêché de reprendre la piste, elle semble en revanche montrer que sa blessure n'est pas réglée. "Ça semble être le cas, en effet ! J'ai été surpris, parce qu'il y a beaucoup de pistes, lors des dernières courses, sur lesquelles j'avais oublié que j'avais ce problème. Seulement, après la grosse chute que j'ai eue à Jerez, je suis tombé deux ou trois fois mais pas sur le côté droit."

Rins peine à présent à évaluer son niveau de forme. "Maintenant, j'ai du mal à savoir à quel pourcentage je suis. Hier, j'aurais dit 100%, parce que j'ai fait pas mal de courses sans souffrir. En Aragón et à Valence, je n'ai pas eu mal, mais ici avec la chute, et tout le poids qui m'est tombé sur l'épaule, ça m'a beaucoup gêné, alors je ne suis même pas à 60 ou 70%. Je ne sais pas s'il y a des nerfs qui passent par-là, je n'en ai aucune idée", explique-t-il.

Alors qu'il avait fait le choix de ne pas être opéré pendant la saison, le pilote espagnol n'écarte plus désormais l'éventualité de se faire soigner dès que le championnat sera clos. "Mon plan est de rentrer chez moi, en Andorre, après la course, mais je vais d'abord m'arrêter à Barcelone pour voir le Dr Mir et analyser s'il est bon ou pas que je sois opéré, si c'est nécessaire ou pas. Ensuite, on verra, mais si c'est nécessaire je vais clairement le faire dès que possible", souligne-t-il, indiquant qu'il souhaite savoir "quel est le risque et si ça en vaut la peine".

Et dans un contexte où les rumeurs de nouvelle opération de Marc Márquez auprès d'un chirurgien différent se multiplient, le pilote Suzuki prévient déjà qu'il accordera à nouveau sa confiance au Dr Mir si jamais l'intervention se révèle nécessaire : "Oui, je vais rester avec lui, clairement. Il a bonne équipe, il a toujours fait toutes mes opérations alors si je dois être opéré, je vais rester avec lui."

Si le championnat se termine plus tard qu'habituellement, les pilotes seront libres dès la fin de cette dernière course, n'ayant pas cette année de tests officiels à mener dans les deux semaines suivantes. Cela permettrait donc à Rins de disposer de près de trois mois avant le début de la pré-saison, annoncée à partir du 14 février à Sepang.

En attendant, le pilote catalan, en lutte pour la deuxième place du championnat derrière son coéquipier, Joan Mir, déjà titré, a un dernier Grand Prix à mener, avec l'espoir de ne pas se réveiller samedi matin plus en souffrance qu'il ne l'était aujourd'hui. Et sa première mission sera de remonter dans le classement lors des EL3, lui qui estime que le top 10 aurait été à sa portée aujourd'hui sans cette chute : "Je pense que oui, parce qu'en EL1 on était assez rapides au départ, j'étais bien. J'étais en dehors du top 10, mais avec un très petit retard et sans qu'on ait monté le pneu tendre. Par contre, en EL2 il me manquait pas mal. On va voir si demain ça va mieux de ce côté-là, car clairement ça me permettra de faire mieux."

Avec German Garcia Casanova