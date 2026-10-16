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Álex Rins : "J'ai toujours pensé que le warm-up ne servait à rien"

Álex Rins a évoqué le nouveau format des Grands Prix MotoGP décidé pour 2027, regrettant que le warm-up ne soit supprimé qu'au moment où il s'apprête à quitter le championnat.

Germán Garcia Casanova

Publié: 16 oct. 2026, 07:34

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

À seulement 30 ans, Álex Rins s'apprête à quitter le MotoGP à la fin de la saison, après 15 ans passés dans le championnat du monde, dont les dix derniers dans la catégorie MotoGP.

"Quand j'ai annoncé mon départ, j'ai essayé de me convaincre que je devais changer et ne plus penser aux résultats, mais je n'y arrive pas", avouait le pilote espagnol il y a quelques jours, en Indonésie.

"Ces deux dernières années avec Yamaha ont été si difficiles que maintenant, quand ce sera fini, j'aurai besoin d'un peu de temps pour me retrouver. J'ai perdu toute motivation pour faire de la moto", admet-il, expliquant ainsi pourquoi il a choisi de ne pas continuer à courir l'année prochaine malgré des offres en WorldSBK.

Je ne pense pas être prêt à regarder les courses depuis chez moi.

Même si Álex Rins ne figurera plus sur la grille MotoGP la saison prochaine, Motorsport.com l'a interrogé sur le nouveau format des Grands Prix annoncé pour 2027 et sur les changements en cours dans le championnat.

"Bon, maintenant que je pars, qu'ils ajoutent plus de qualifications, plus de courses…", a-t-il d'abord plaisanté, avant de poursuivre : "La seule chose qui m'énerve vraiment, c'est qu'ils ont tout à fait raison de supprimer le warm-up du dimanche."

"Depuis 2013, l'époque à laquelle j'étais en Moto3, j'ai toujours pensé que le warm-up ne servait à rien. Ça fatigue davantage le pilote, ça te raidit les bras, ça ne sert absolument à rien, et le fait qu'ils le suppriment l'année prochaine, alors que je ne serai plus là, ça m'énerve vraiment, sincèrement."

"En ce qui concerne les changements, il y a toujours du bon et du mauvais, mais je trouve très intéressant de voir une Q1 avec tous les pilotes et une Q2 avec 12 pilotes. J'aurais ajouté une Q3 [comme en F1], et je le dis sérieusement, sans plaisanter."

Quand Álex Rins parle d'ajouter du spectacle aux week-ends de course, on l'imagine alors le dimanche chez lui avec son fils, en train de regarder les courses à la télévision. "Je ne pense pas être prêt à regarder les courses depuis chez moi", a pourtant admis le pilote espagnol.

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