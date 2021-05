Andrea Dovizioso va faire de nouveaux essais pour Aprilia

Les deux séances d'essais d'Andrea Dovizioso sur l'Aprilia n'ont pas apporté beaucoup d'informations utiles aux troupes de Noale. La première, sur le circuit de Jerez au moins d'avril, a principalement permis au pilote, en pleine année sabbatique, de prendre ses marques sur la RS-GP, après huit saisons à ne piloter que des Ducati en Grands Prix. La seconde, au Mugello, a été troublée par de très fortes averses, qui ont privé Dovizioso d'un roulage véritablement pertinent.

Celui qui a été trois fois vice-Champion du monde MotoGP appelait de ses vœux l'organisation de nouvelles séances d'essais et il a été exaucé, puisqu'Aprilia a annoncé une collaboration "plus structurée" avec Dovizioso, qui le verra reprendre le guidon de la moto dans plusieurs séances d'essais tout au long de la saison, la première étant prévue sur le circuit de Misano, les 23 et 24 juin. Une solution gagnante pour les deux parties selon Dovizioso.

"Puisque je n'ai pas pu rouler sur le sec au Mugello, je suis ravi qu'Aprilia m'ait demandé de poursuivre le travail entamé à Jerez et de pouvoir continuer à apporter ma contribution au développement de la moto", se réjouit l'Italien. "Je pense que ça va nous bénéficier mutuellement, à moi pour poursuivre mon entraînement sur une MotoGP en anticipation d'un possible retour en 2022, et à Aprilia afin qu'ils reçoivent des informations qui pourraient leur être utiles. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire plus de tests."

L'idée de disputer un Grand Prix en wild-card cette année, écartée par Dovizioso, n'a pas été évoquée dans l'annonce d'Aprilia, même si la marque a fait un bond en avant dans la hiérarchie cette année, le concept lancé pour la saison 2020 arrivant à maturité. Romano Albesiano estime que l'expérience d'Andrea Dovizioso permettra à l'équipe de progresser encore plus vite : "Notre projet RS-GP a subi une importante révolution l'an dernier et maintenant nous pouvons enfin nous concentrer sur le développement", se réjouit le directeur technique d'Aprilia. "La première partie de la saison 2021 a été très positive et des progrès assez évidents ont été constatés."

"Maintenant, pouvoir mettre en place un programme de travail avec Andrea est une véritable opportunité d'accélérer et consolider cette croissance. Au cours de ses deux premières sorties, nous avons déjà identifié de nombreux problèmes sur lesquels nous allons maintenant pouvoir nous plonger plus en détail ensemble, afin de tirer la meilleure performance d'un projet encore très jeune."

Pour Espargaró, les tests de Dovizioso sont inutiles pour le moment

Jusqu'à présent, l'équipe de course n'a pas été réellement informée des données récoltées dans les tests effectués par Andrea Dovizioso. Aleix Espargaró pense qu'elles sont pour le moment peu pertinentes, ce qu'il est le premier à regretter, les analyses d'un pilote aussi expérimenté et performant pouvant être très enrichissantes pour un constructeur qui cherche encore à combler l'écart qui le sépare de ses rivaux les plus performants. "Je n'ai pas d'informations au sujet [des tests] de Dovi", explique le Catalan. "Franchement, c'est dommage parce que Dovi est un bon pilote."

"Je pense que le test team d'Aprilia a vu son niveau fortement s'élever ces deux dernières saisons, on a donc un test team très fort. Mais les deux tests qu'il a faits ont tous les deux été inutiles pour nous. Sur le mouillé il est difficile de comprendre quoi que ce soit – chaque circuit, chaque asphalte, chaque course est différente. Et puis, à Jerez, lors du premier test, il n'a pas été très rapide à cause des conditions et du vent, et ce n'était que son premier test. Alors pour le moment je pense qu'il n'y a aucun avantage de ses tests."

Aleix Espargaró espère que les nouveaux essais effectués par Andrea Dovizioso lui allégeront la tâche : "Dovi est un très bon pilote, très sensible, alors s'il pouvait continuer le travail et faire des tests toute la saison ce serait bienvenu. Aprilia a deux tests au calendrier pour le mois de juillet, donc s'il ne les fait pas ça voudra dire que je n'aurai pas de vacances ! [rires]"

Avec Léna Buffa

