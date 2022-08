Andrea Dovizioso fier de l'empreinte qu'il laissera en MotoGP

Charger le lecteur audio

Andrea Dovizioso n'a plus que deux courses à disputer en MotoGP. Au soir du GP de Saint-Marin, l'Italien mettra fin à un parcours de plus de 20 ans en Championnat du monde et à un total de 250 engagements en catégorie reine, un nombre uniquement dépassé par Valentino Rossi. En 15 saisons au plus haut niveau, Dovizioso s'est imposé 15 fois et a terminé trois fois vice-Champion du monde, faisant de lui le seul véritable rival de Marc Márquez quand le Catalan dominait le championnat.

Ce palmarès plus qu'honorable ne place évidemment pas Dovizioso au niveau de Rossi ou Márquez dans l'Histoire du MotoGP, mais le pilote espère que les supporters se souviendront d'un pilote de confiance, tant par ses performances que par ses propos. "Je suis très détendu, je ne suis pas un showman", a-t-il confié dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com. "Quand je crois quelque chose, je ne dis pas ce que les gens veulent entendre, je dis juste ce que je crois."

"Si vous regardez mes résultats, je n'ai pas gagné comme certains pilotes mais au championnat, c'est plutôt bon. Donc au final, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas accompagné de confusion – je ne sais pas comment nommer ça. En regardant les résultats, ils étaient toujours là, donc je pense que les équipes et les constructeurs ont toujours cru en mes résultats [au championnat]."

Titré en 125cc puis vice-Champion en 250cc, Dovizioso a rapidement brillé en MotoGP. Il a pris la cinquième place du championnat dès sa première saison en 2008 avec la Honda satellite du JIR Team Scot, ce qui lui a ouvert les portes de l'équipe officielle dès l'année suivante. En trois saisons, Dovizioso n'a cependant remporté qu'une seule course et il a dû passer sur la Yamaha satellite de Tech3 en 2012, avant de retrouver une équipe d'usine en Ducati pour l'année 2013.

C'est avec le constructeur italien qu'il a écrit les plus belles pages de sa carrière, en progressant saison après saison jusqu'à menacer Márquez pour la couronne mondiale avec une Desmosedici dont il a souvent été le seul capable de tirer le meilleur. Cette ascension a demandé du temps mais Dovizioso en est fier car elle illustre sa capacité à progresser sans cesse.

"Tous les pilotes ont leurs spécificités. Parfois, certains sont très rapides dès le début mais n'arrivent pas à progresser régulièrement. J'étais toujours là mais pas assez bon pour jouer le championnat, mais j'ai énormément travaillé. Même après 15 ans, j'arrivais à améliorer des choses et la relation avec l'équipe s'améliorait, donc on générait quelque chose de bon."

La fin de l'aventure Ducati a été marquée par les tensions entre le pilote et son grand patron, Gigi Dall'Igna, mais Dovizioso estime avoir contribué à la réussite actuelle de la marque : "On a eu un travail difficile pendant huit ans, c'était dur, mais au final tout le monde est rapide donc ça veut dire que le travail effectué était bon."

Sur la touche au début de l'année 2021, Dovizioso s'est lancé dans un dernier défi en prenant le guidon de la Yamaha satellite engagée par SRT/RNF, avec les difficultés que l'on sait. Le vétéran du plateau ne regrette pas ce pari manqué, préférant retenir le parcours accompli : "Tout le monde en veut plus et veut se satisfaire de ce qu'il fait, c'est normal, [et] je dois être comme ça parce que c'est ce qu'on est. On en veut toujours plus, ce n'est jamais suffisant, donc on ne peut pas pas être satisfait à 100%, mais au final il faut être réaliste."

"Je suis heureux, je dois l'être, parce que j'ai pu générer des choses importantes avec Ducati, qui resteront pour toujours, et à chaque fois que je vois les supporters, je vois dans leurs yeux que j'ai eu un rôle important dans cette lutte. C'est vraiment sympa et c'est très important pour un pilote."

Propos recueillis par Lewis Duncan