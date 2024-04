Andrea Dovizioso hospitalisé après un accident de motocross

Le service régional de la RAI en Toscane, suivi par d'autres médias italiens, a annoncé ce mardi à la mi-journée qu'Andrea Dovizioso avait été victime d'un grave accident à l'entraînement.

L'ancien pilote MotoGP se trouvait sur la piste de motocross de Terranuova Bracciolini, près d'Arezzo, lorsqu'il a été victime d'une chute. D'après Sky Italia, l'accident est survenu aux alentours de 11h ce matin et Dovizioso a perdu connaissance.

Les premières informations font état d'un trauma crânien et précisent que le pronostic vital de Dovizioso n'est pas engagé. L'Italien a néanmoins été pris en charge par les secours, puis héliporté à l'hôpital Careggi de Florence.

En fin d'après-midi, les nouvelles qui parviennent des proches d'Andrea Dovizioso sont rassurantes. Il est conscient et son scanner est revenu négatif, écartant tout danger. Il souffre néanmoins d'une fracture de la clavicule droite et a pris de violents coups aux poignets et aux côtes, nécessitant des examens complémentaires.

Andrea Dovizioso, 38 ans, a mis fin à sa carrière MotoGP courant 2022, après plus de 21 ans de carrière. Champion du monde 125cc en 2004, il a ensuite été en lutte pour le titre en 250cc, puis en MotoGP où il a porté pendant huit ans le programme Ducati et s'est classé trois fois deuxième du championnat. Il a raccroché après 24 victoires en Grand Prix et s'est adonné à sa passion du motocross en créant sa propre piste, près de chez lui à Faenza, en Émilie-Romagne. L'an dernier, il a été intronisé par les Légendes du MotoGP pour l'ensemble de sa carrière.