Le mal-être d'Andrea Dovizioso, peu habitué à être distancé

Près d'un an après son retour en MotoGP, Andrea Dovizioso peine toujours à exploiter la Yamaha. Le triple vice-Champion du monde n'a jamais atteint la Q2 le samedi ou le top 10 le dimanche dans les 16 courses disputées avec la M1 du team SRT/RNF, et n'a pris des points que quatre fois en 11 départs cette saison. Il occupe une lointaine 22e place au championnat, ne devançant que les rookies de Tech3 et des pilotes engagés ponctuellement.

Habitué à jouer la gagne lorsqu'il portait les couleurs Ducati, Dovizioso a les plus grandes difficultés à accepter son statut actuel, inédit pour lui. "Toutes les courses sont vraiment difficiles parce qu'on part tout le temps à l'arrière", a déclaré l'Italien au site officiel du MotoGP. "Tout est encore plus difficile. Dès les essais, on a un peu de mal à être en milieu de classement et quand on part à l'arrière en course, tout empire."

"Chaque course est vraiment difficile. Le fait de ne pas être compétitif est quelque chose de très différent de ce que j'ai connu durant ma carrière, donc c'est ce qui est difficile. [...] Je ne suis pas là et c'est une première pour moi. C'est dur à gérer. Séance après séance, course après course, c'est de plus en plus une réalité."

Andrea Dovizioso ne veut pas de cette réalité et se rapproche d'une retraite en fin de saison. RNF va quitter Yamaha, à qui il est directement lié, pour Aprilia et après avoir confié qu'un départ du MotoGP était l'option la plus probable, il confirme n'avoir même pas entamé des démarches pour rester sur la grille la saison prochaine, et se dit prêt à reprendre la vie loin des Grands Prix qu'il avait brièvement entamée l'an passé.

"C'est sûr que je ne roulerai pas. J'ai toujours dit que si je n'étais pas performant, je ne voulais pas être ici parce qu'on n'aime vraiment pas rester et souffrir, et au final il faut attaquer. Si on sent qu'on n'est pas bon dans quelque chose, il n'y a aucune raison [de rester], surtout après 20 ans. Je n'ai jamais essayé d'avoir une place pour l'an prochain parce que je pense qu'il faut être au cœur d'un projet et tout donner car tout le monde est très performant en ce moment. Je vais voir. Je suis très détendu à ce sujet."

"J'ai déjà manqué la moitié de la saison l'an passé et j'ai déjà 'testé' ça. Je suis en paix avec ça. C'est sûr que je ne veux pas finir la saison comme ça parce que c'est très agréable d'être performant, quand on sent qu'on fait un très bon temps, qu'on se bat pour une bonne position, comme je l'ai toujours fait. Personne n'a tout sous contrôle et ça peut arriver [de régresser dans la hiérarchie]."

Une Yamaha "atypique" et taillée pour Quartararo

Andrea Dovizioso n'a pas totalement découvert la Yamaha en 2021 puisqu'il l'avait pilotée il y a dix ans, durant une saison passée dans l'équipe Tech3. La machine a naturellement évolué au cours de la dernière décennie et les recettes efficaces avec la M1 d'antan ne le sont plus aujourd'hui. Dovizioso refuse cependant l'idée selon laquelle il lui serait impossible d'exploiter cette moto.

"Heureusement, j'ai roulé en 2012 [avec Yamaha], parce que si je n'avais pas piloté la Yamaha en 2012, tout le monde pourrait dire 'Tu ne peux pas être performant avec la Yamaha.' Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a plusieurs raisons : le MotoGP a changé, la moto a changé, les pilotes ont changé, le pilotage de la moto est différent. Il y a beaucoup de raisons, même petites, qui génèrent la situation actuelle quand on les associe."

Fabio Quartararo est aujourd'hui le seul pilote capable de tirer toute la quintessence de la M1 et Yamaha subit désormais sa dépendance à un seul homme, comme Honda avec Marc Márquez. "Actuellement, tous les Japonais ont du mal, comme Yamaha et Honda", a souligné Dovizioso. "Si on regarde qui gagne le championnat, habituellement c'est un [constructeur] japonais, mais il n'y en a qu'un et c'est lié à une concordance entre le pilote et la moto. Si on regarde le deuxième pilote, il est très loin."

"Pour moi, ça veut dire que c'est un peu dur et particulier pour être performant avec la moto. C'était le cas de Honda les huit dernières années et je pense que c'est le cas de Yamaha maintenant. Peut-être aussi Aprilia."

Dovizioso s'est plusieurs fois opposé à Quartararo sur les particularités de la Yamaha mais il reconnaît la supériorité du Français pour exploiter cette machine, aucun des trois autres représentants du constructeur n'ayant décroché des top 5 cette année : "Je pense qu'actuellement, la Yamaha est assez atypique. Quand on a de bonnes sensations, on peut faire tourner la moto et freiner très bien mais il y a d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas très bon."

"Si on ne pilote pas comme Fabio, c'est très dur d'être rapide. Il y a des raisons qui font que Fabio gagne, on peut être rapide. Si d'autres pilotes se plaignent, comme les dernières années, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être rapide. Par exemple, notre style de pilotage est totalement opposé. Franco prend toujours plus d'angle, pendant plus de temps, il ne freine pas tard et c'est totalement l'inverse de moi, mais le résultat est très similaire. Quand il n'y a qu'une moto qui gagne, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être performant."

Andrea Dovizioso se sent enfin pénalisé par la compétitivité du plateau actuel, qui ne pardonne aucune faiblesse : "Le MotoGP a beaucoup changé. Par le passé, il y a dix ans, il y avait toujours les mêmes pilotes à l'avant normalement. Peu importe pourquoi [mais] ils arrivaient plus ou moins à rester là. C'est différent maintenant parce que les pièces mécaniques sont un peu plus au même niveau qu'avant. Tout le monde est à un bon niveau et de petites choses peuvent avoir une grosse influence."