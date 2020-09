Andrea Dovizioso ne veut pas courir à tout prix

S'il ne souhaite pas entrer dans les détails pour expliquer son choix de quitter Ducati à la fin de la saison, Andrea Dovizioso a toutefois bien précisé qu'il ne partait pas pour rejoindre une autre équipe avec laquelle il se serait engagé. Il assure vouloir continuer à courir, seulement les options réalistes sont très limitées, et ce d'autant plus qu'il entend le faire pour gagner.

"Je n'ai pas de plan en ce moment, vraiment, mais en sports mécaniques les choses changent très vite", suggère le pilote italien. "Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'il sera sensé de faire pour moi. J'ai toujours la même envie de courir que ces dernières années quand j'ai joué le titre − que j'espère encore jouer cette année. Là-dessus, il n'y aucun doute. Après, de là à savoir s'il y en aura la possibilité, cela dépendra si des propositions intéressantes arrivent."

"Après avoir obtenu ces résultats ces dernières années, je sais de quoi je veux vivre et j'ai la chance de ne pas devoir trouver un travail à tout prix pour l'année prochaine", assure le vice-Champion du monde. "Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aimerais faire et il faudra voir si une situation vraiment intéressante se présentera à l'avenir. Mais je suis très détendu sur ce point. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais attendu jusqu'au bout et j'aurais peut-être accepté une proposition de la part de Ducati qui n'aurait pas été parfaite. Mais il ne s'agissait pas de ça."

"Quand on parle de courir, il y a plusieurs manières de courir. Je crois avoir de la chance, car ma façon de courir est de jouer le titre. On veut se concentrer là-dessus cette année, mais la situation générale fait qu'il était correct de prendre cette décision", ajoute-t-il en pesant prudemment ses mots. "Pour un pilote qui est habitué à être devant, courir pour courir n'a pas de sens. Je ne dis pas qu'avec Ducati on court pour courir, mais il existe une certaine situation et chacun prend ses décisions selon la manière dont on voit cette situation. Simone [Battistella, son manager, ndlr] et moi voyons cette situation d'une certaine façon et par conséquent il était juste de l'interrompre."

Serait-il prêt à prendre une année sabbatique ou à assumer un rôle de pilote d'essai ? "Je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée en ce moment. Ça vous fait comprendre que la décision n'était pas liée à mon avenir, simplement il était correct de la prendre", souligne Dovizioso. "Quand on est dans une certaine situation, que l'on croit que cela a du sens de continuer, de pousser et donc de continuer, alors on y travaille. Par contre, quand les choses ne vont pas dans cette direction, cela a du sens de prendre une décision."

Andrea Dovizioso insiste : il a pris sa décision avant d'entrer dans de réelles négociations avec Ducati car il entend jouer sa chance au championnat cette année et avait pour cela besoin d'avoir l'esprit libéré. "Cette saison est encore à écrire. Vu comment les trois premières courses se sont passées, tout reste ouvert pour de très nombreux pilotes et être concentrés et non préoccupés par d'autres dynamiques et d'autres situations, cela aide clairement quand on est à la recherche de quelques centièmes."

"Si je n'ai pas la possibilité de courir, cela voudra dire que je ne disposerai pas de propositions intéressantes pour pouvoir le faire. Je veux courir, mais toujours avec un objectif bien clair. Heureusement, je ne suis pas un pilote qui doit trouver un contrat pour gagner sa vie ou qui doit absolument rouler à moto. J'ai beaucoup d'autres passions et aussi une grande envie de faire autre chose. Je sais ce que je peux faire en MotoGP, mais il faut un projet d'un certain type. Si une proposition intéressante arrive, on l'évaluera très volontiers. Si ça n'est pas le cas, pour moi ça n'aura pas de sens de courir en MotoGP."