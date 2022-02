Le freinage, nouveau point fort de Dovizioso sur la Yamaha

Charger le lecteur audio

À un peu plus de deux semaines du premier Grand Prix de l'année, Andrea Dovizioso aborde plus sereinement cette campagne 2022, la vingtième complète de sa carrière au niveau mondial. Au terme du dernier test de pré-saison réalisé sur le circuit de Mandalika, il a trouvé des clés pour lui permettre de mieux piloter sa Yamaha, même s'il n'évolue pour autant pas aux avant-postes pour le moment.

Avec sa 19e place finale, l'Italien est encore loin au classement, mais le moindre détail a son importance puisque les 20 premiers se tiennent en une seconde. "Tout le monde est très rapide. C'est très serré, et c’est très difficile d'être au top", a-t-il commenté. Toutefois, il a diminué son écart avec le premier. Au-delà de la seconde à Jerez et à Sepang, il a conclu les trois jours à Mandalika à huit dixièmes, avec beaucoup de positif au niveau du freinage, dont il se plaignait encore au sortir de la Malaisie.

"Nous avons passé un cap avec la moto et mon feeling s'est amélioré. Je pense que j'ai été plus régulier et mon rythme a été plus rapide. J'ai eu un bon feeling lorsque j'ai fait mon chrono", a-t-il expliqué. "Quand il faut freiner en étant droit, ce sur quoi je ne me sentais pas aussi bien que je le voulais, j'ai été très compétitif. C'est très important de mon côté de sentir un progrès et de l'utiliser."

Rassuré sur ce point fondamental dans le pilotage de la Yamaha, Dovizioso estime même qu'il s’agit désormais de son "point fort", chose qu'"[il n’avait] pas avant" et qu'il observait attentivement sur Fabio Quartararo, alors jugé le seul à pouvoir piloter la machine japonaise : "Concernant la zone de freinage, je suis bien meilleur. Dans certaines zones, je suis actuellement même meilleur que Fabio, qui freine très bien. Je suis très content d'avoir trouvé cette façon de freiner, c'est très positif."

Contrarié par son manque de rythme lors des essais de Sepang, le pilote italien a effectué un important travail de fond avant de se rendre en Indonésie. Fort de sa longue expérience en MotoGP, il s'est ainsi attelé à l'analyse de ses données afin de mieux appréhender l'ultime test. "[J'ai reçu] beaucoup de feedback de la part de Yamaha, pour essayer de comprendre ce que j'aurais dû faire différemment en Malaisie", a-t-il expliqué. "J'ai donc pris la piste en ayant ça à l'esprit […] et j'ai essayé de mieux faire les choses dans mon pilotage au freinage, puis on a aussi trouvé des réglages et j'ai donc pu progresser sans aspect négatif."

Si le bilan est bien plus positif cette fois grâce à ces gains, Dovizioso reconnaît ne pas encore être à 100% et continuer à perdre beaucoup sur d’autres points, notamment les changements de direction et la gestion des pneus, qui sont complètement différents de la Ducati qu'il a pilotée ces huit dernières années : "Il faut du temps pour progresser, s'adapter à ce que requiert la moto, qui est assez inhabituelle pour moi. Il faut du temps pour apprendre et métaboliser ces différences. […] Mon adaptation a été un peu meilleure sur certains points. Sur d'autres, ça n'est pas assez. Je veux être plus devant, mais je pense que le travail que nous avons fait est bon."

Avec Léna Buffa