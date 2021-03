Pas de retour de Dovizioso en 2021 ? "Nous travaillons pour 2022"

L'annonce récente d'un test de trois jours d'Andrea Dovizioso au guidon de l'Aprilia RS-GP a suscité de nombreuses spéculations quant aux possibilités d'un retour à court terme du pilote italien sur la grille MotoGP. Parti en fin de saison dernière pour observer une année sabbatique et vivre sa passion du motocross, Dovizioso a lui-même affiché son enthousiasme pour ce partenariat, impatient de mener ces essais privés qui se dérouleront du 12 au 14 avril à Jerez, bien qu'il ait tempéré les conclusions trop rapides pouvant être tirées quant à un éventuel engagement en course.

Son manager, Simone Battistella, a toutefois écarté tout projet, à ce stade, de voir Dovizioso s'engager en course avec le constructeur de Noale dès cette saison. Lorsque le site officiel du MotoGP lui a demandé, pendant le warm-up du Grand Prix du Qatar, s'il était possible que le vice-Champion du monde coure avec Aprilia cette année, celui-ci a en effet répondu : "Eh bien, je ne pense pas que cela puisse se faire cette saison."

"Il est certain qu'il veut faire ce test, et il a accepté l'invitation d'Aprilia. Il avait très envie de remonter sur une MotoGP. Mais nous travaillons pour 2022, nous ne pensons pas à 2021", a ajouté Simone Battistella, assurant par ailleurs qu'aucun autre test n'était programmé à l'heure actuelle. "C'est juste un test pour le moment. Nous n'avons pas de plan, ni discuté de rien d'autre. Peut-être qu'il pourrait y avoir un ou plusieurs autres tests, mais pour le moment nous avons simplement décidé de faire celui-ci et d'avancer à partir de là."

Admirateur de la première heure d'Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró s'est dit ravi de pouvoir compter sur le regard neuf que l'ancien pilote Ducati va pouvoir porter sur l'Aprilia, une machine dont l'Espagnol a en grande partie mené le développement et qui a fortement évolué ces deux dernières saisons. D'ores et déjà sous contrat pour 2022, Espargaró défend les couleurs de la marque depuis 2017 et a vu ses coéquipiers changer d'une saison à l'autre, rarement poussé dans ses retranchements par leurs performances. Aujourd'hui, il peine à masquer son enthousiasme face à l'arrivée d'un pilote grandement expérimenté et trois fois vice-Champion du monde.

"On veut toujours penser à l'avenir, mais avançons pas à pas", a toutefois prévenu le pilote espagnol dans le courant du week-end. "Pour Aprilia, c'est incroyable de signer avec un pilote comme Dovi pour tester la moto. Alors laissons-lui de la place. Sincèrement, je suis très curieux de voir sa réaction parce qu'il a longtemps piloté la Ducati et je pense que la Ducati et l'Aprilia sont très différentes par de nombreux aspects − moteur, châssis, électronique. Alors donnons-lui un peu de temps pour essayer la moto, apprécier le pilotage après pas mal de mois [sans rouler] et ensuite le temps nous dira [à quoi cela mènera]."

Quelle équipe, dans ce paddock, ne voudrait pas d'Andrea Dovizioso comme deuxième pilote ? Aleix Espargaró

Lorsqu'il lui a été demandé directement s'il souhaiterait qu'Aprilia prenne Dovizioso comme deuxième pilote, Espargaró a malgré tout répondu, tout sourire : "Quelle équipe, dans ce paddock, ne voudrait pas d'Andrea Dovizioso comme deuxième pilote ? Ma réponse est donc 'évidemment' ! Et peut-être même comme premier pilote si je ne suis pas assez rapide !"

"Dovi est un pilote très rapide, alors on va attendre de voir s'il aime la moto. Et puis, je ne sais pas, Andrea semble beaucoup aimer courir en motocross alors peut-être qu'il ne voudra être que pilote d'essais. Regardez Cal Crutchlow : j'ai longtemps parlé avec lui après les tests [de pré-saison], et il m'a dit qu'il adorait sa nouvelle vie, qu'il pouvait passer du temps avec sa famille et apprécier le fait d'être essayeur avec Yamaha. Alors avançons pas à pas."

L'une des voies qui pourraient s'ouvrir à Aprilia si les essais de Dovizioso devaient s'avérer concluants, serait de profiter de la possibilité qui est accordée à l'équipe d'inscrire six wild-cards durant la saison. Ces engagements de pilotes non titulaires, suspendus en 2020 à cause de la crise sanitaire, reprennent cette année et sont limités à trois courses pour la quasi-totalité des constructeurs, avec une largesse seulement accordée à Aprilia du fait des concessions règlementaires dont bénéficie encore la marque.

