Andrea Dovizioso se sent "beaucoup mieux" qu'à Jerez

C'est un Andrea Dovizioso bien plus souriant qu'en Andalousie qui a conclu la première journée d'essais libres à Brno. Il ne faut pas se laisser berner par sa modeste 15e place : elle traduit une stratégie essentiellement orientée vers la course, que le pilote Ducati prévoit complexe au vu des conditions de piste découvertes aujourd'hui. Il était donc essentiel de mener une préparation minutieuse, et ses premières sensations l'ont rassuré.

"Je me sens beaucoup mieux que sur les deux courses de Jerez", assure le pilote Ducati au site officiel du MotoGP. "Je suis plutôt content de mes freinages, j'ai pu freiner à ma manière, pas comme à Jerez, alors quand j'ai eu les mêmes pneus que mes adversaires mon rythme a été plutôt bon. À la fin je n'ai pas monté de pneu tendre, je suis donc plutôt loin en termes de position, mais je voulais travailler un peu plus pour la course."

Dans cette optique, Dovizioso a réalisé la séance de l'après-midi, dans des conditions sans doute comparables à celle de la course, avec un seul train de pneus : medium à l'arrière et dur à l'avant. "Je voulais tester le pneu dur", explique-t-il. "Je me sens bien sur les freinages. Après, en sortie de virage, je crois que toutes les motos ont beaucoup de mal. La dégradation du pneu arrière est très forte. Alors on verra demain si les conditions vont un peu changer ou bien si la situation sera celle-là et que tout le monde devra s'y adapter. Ce sera une course très difficile et étrange, car la dégradation du pneu sera très forte."

La préparation de la course sera momentanément mise entre parenthèse samedi matin pour aller chercher un chrono garantissant l'accès direct à la Q2. Et ce ne sera pas une mince affaire, au vu des écarts particulièrement réduits observés aujourd'hui, avec un top 10 contenu en six dixièmes. Mais Dovizioso est confiant et, n'ayant pas encore touché à son stock de gommes soft, il a de la réserve.

"Je n'ai pas encore utilisé le pneu soft, alors je ne connais pas exactement ses caractéristiques, mais j'ai vu beaucoup de pilotes qui ont beaucoup amélioré leur temps [avec ce pneu]. Je m'attends donc à être compétitif. Demain matin ce sera une séance difficile comme toujours, car tout le monde montera un ou deux pneus [soft]. Mais je me sens bien alors je pense qu'en termes de position ça ira. Par contre, il faut qu'on travaille pour la course et il ne reste qu'une séance puisque le matin la température est trop basse."

"On se concentre sur le fait d'avoir de meilleures sensations avec la moto et en ce sens je pense qu'on a bien progressé. Il faudra voir en course, mais je me sens bien et quand j'arrive à freiner fort et à m'incliner en faisant glisser l'arrière, je suis rapide. Ce matin et cet après-midi j'ai été plutôt compétitif. On verra, les conditions sont étranges alors il est difficile d'analyser la situation réelle de tout le monde sur la base des essais. Comme toujours, il sera très important de partir devant, mais je me sens mieux."

Lire aussi : Dovizioso : briller à Brno pour le championnat et pour son futur

Avec la manche de Brno, Andrea Dovizioso entre dans un mois très particulier, celui qui doit lui permettre de retrouver les avant-postes grâce à des pistes plus favorables à la Ducati, mais aussi celui qui déterminera son avenir avec le constructeur italien − et les deux éléments pourraient bien être liés.

La pression est-elle forte dans ce contexte ? "Je pense qu'il est impossible d'avoir plus de pression… Elle est déjà très élevée ! C'est normal, on doit toujours gérer la pression", sourit-il. "Mon moral n'est pas bas en ce moment, même si je vis une situation particulière et nouvelle. Je ne veux pas donner trop d'importance à tout ce qui se passe, sinon on serait toujours trop limités."

"De toute façon, on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord dans la vie, que ce soit dans le sport ou dans la vie personnelle, alors mieux vaut se concentrer sur les choses les plus importantes, ou en tout cas celles sur lesquelles je peux influer. Et puis mieux vaut aller de l'avant que se plaindre, ça ne sert à rien. On va essayer d'obtenir un bon résultat ici." Dont acte.