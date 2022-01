Andrea Dovizioso, vétéran du MotoGP et sans avenir clair

Charger le lecteur audio

Avec le départ de Valentino Rossi, la casquette de vétéran du plateau MotoGP change de tête cette année, une première depuis 2015. C'est Andrea Dovizioso, de retour pour une saison complète, qui en hérite alors qu'il se lance dans sa 20e saison complète en Grand Prix et fêtera ses 36 ans peu après le coup d'envoi du championnat.

"Eh oui, 20 ans !" a réagi le pilote italien avec le sourire depuis la scène du théâtre philarmonique de Vérone, où était présentée lundi sa Yamaha aux couleurs du teams RNF. "Ça fait beaucoup, mais ça représente beaucoup d'expérience. D'un côté, elle est positive car ça évite de faire des erreurs, on sait sur quoi il faut travailler sur la base de son expérience et de ses caractéristiques. D'un autre côté, l'expérience peut aussi vous conditionner parce qu'en 20 ans il s'est passé beaucoup de choses. Il faut donc réussir à très bien gérer ces 20 ans."

"Je ne peux pas être content d'être le plus âgé de la grille, ça n'est pas positif !" sourit Dovizioso. "Mais je suis content, si je suis ici à mon âge, c'est que j'ai bien travaillé durant ma carrière et ceux qui ont travaillé avec moi m'ont beaucoup aidé à progresser continuellement. Je peux en être fier et je ne pourrais jamais assez remercier tous ceux qui travaillent avec moi."

Arrivé en Championnat du monde en 2002, Dovizioso a été titré dans la catégorie 125cc, puis il a fait les belles heures des 250cc avant de rejoindre le MotoGP en 2008. Sur Honda, Yamaha puis Ducati, il a décroché 15 victoires et durant trois ans a été un vice-Champion du monde méritant pour Marc Márquez. De retour à temps plein cette année après s'être éloigné quelques mois du MotoGP, il se lance dans une saison qui pourrait bien être la dernière s'il s'en tient à son contrat actuel avec Yamaha, qui le place dans le team RNF.

"L'année dernière a été étrange et celle-ci le sera également, parce que je n'ai pas de programme", souligne-t-il. "C'est la réalité, ça n'est pas que je ne veux pas en parler. Je vis vraiment cette saison comme la dernière car je ne sais pas ce qui va se passer. Tout est toujours lié aux résultats, c'est certain, alors s'ils sont très bons ça ne sera pas un problème, mais s'ils ne sont pas très bons, ce sera ce que ce sera. Je suis très détendu par rapport à ça et je prends cette saison vraiment comme la dernière. Ça ne va pas changer mon approche, ça n'est pas quelque chose qu'on peut décider."

"Je n'ai pas de contrat pour l'année prochaine, mais je n'en veux pas pour le moment car je ne sais pas encore ce que je voudrai faire. Il est clair que tout est lié aux résultats, car si on est rapide on prend du plaisir et si on ne l'est pas on ne prend pas de plaisir. C'est particulièrement vrai dans cette phase de ma carrière, donc c'est la raison pour laquelle je suis totalement détendu par rapport à ça."

À son départ de Ducati, fin 2020, Dovizioso avait refusé de s'engager avec une autre marque faute de certitudes quant à ses chances de se battre pour la victoire et le titre. Aujourd'hui, il n'a pas non plus cette garantie, ses retrouvailles avec la Yamaha fin 2021 s'étant révélées ardues, mais il assure aborder ce challenge sans pression, avant tout conscient de sa chance.

"Si à mon âge et après certains résultats que j'ai obtenus ces dernières années, j'ai accepté de relever ce défi, c'est parce que je veux vivre de ça, je veux essayer. Je cherche toujours à progresser et à travailler dur à la maison pour essayer de m'améliorer, car au final on travaille beaucoup sur soi en plus du travail qu'on fait sur la moto. Ce sont des choses très belles à faire dans la vie. Quand on a la possibilité de travailler avec des pros et donc de se lever chaque jour pour essayer de se dépasser, c'est génial. J'ai la chance de pouvoir vivre de cela, ça me plaît, j'aime ces défis. Il est logique que si les résultats n'arrivent pas, ça n'est pas agréable à vivre, mais on se lève le matin pour essayer de les obtenir, ces résultats."