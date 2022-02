Dovizioso : "La Yamaha n’est facile que si vous avez la vitesse"

Charger le lecteur audio

Andrea Dovizioso a conclu le test de Mandalika plutôt loin au classement, mais avec toutefois un bilan bien plus positif que celui de Sepang. Malgré sa 19e place finale, à huit et cinq dixièmes des deux pilotes officiels, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, il a progressé et cerne désormais mieux sa Yamaha.

Celle-ci est réputée pour être la machine la plus facile à piloter du plateau, avec une douceur qu'aucune autre n'offre, et certainement pas la Ducati et la Honda que Dovizioso a pilotées durant huit et quatre ans en MotoGP et qui sont connues pour être difficiles à dompter. La machine japonaise doit en théorie poser moins de problèmes, mais le #04 tempère cette idée reçue.

"Si on parle de 'moto facile', il faut prêter attention à deux choses", a-t-il expliqué. "Premièrement, il y a le côté physique de la moto et le feeling que vous avez avec elle. Deuxièmement, il y a la vitesse que vous avez. Si on regarde le pilotage de la moto, ça semble facile, mais si vous êtes lent, les choses deviennent difficiles. Piloter facilement la moto est une chose, être rapide en est une autre. Par le passé je pense que la situation était différente et, sans être très compétitif, l'ADN de la moto vous permettait de l'être. La facilité de la moto est liée à la vitesse que vous avez. Lorsque vous êtes en course vous devez attaquer. Or, si vous attaquez et que vous êtes lents, la facilité de la moto n'est pas suffisante."

La vitesse, c'est justement ce qui manque encore à Dovizioso. S'il a nettement progressé sur les zones de freinage, il doit encore gagner en rapidité lors des passages en courbe, et c'est précisément ce qui rend la Yamaha moins facile à piloter aujourd'hui, selon lui. Au sortir du test de Sepang, il estimait même que seul Fabio Quartararo était en mesure de le faire. Avec des essais de Mandalika qui se sont par la suite révélés plus concluants, l'Italien s'est rassuré en freinant selon lui encore mieux que le Champion du monde en titre, mais maintient que ce dernier continue d’avoir une longueur d’avance.

"Les changements de direction de Fabio sont dingues", a-t-il commenté. "Il est particulièrement réactif, et en étant aussi réactif, il arrive à avoir plus de vitesse avant le changement de direction, et en faisant un changement de direction aussi rapide il arrive à mieux préparer la moto pour sortir des virages, dans le type de virages dans lesquels il faut faire les changements de direction."

Quartararo a conclu le test indonésien avec le second temps, confirmant ainsi les dires de Dovizioso, bien qu'il ne se soit pas montré satisfait des progrès apportés par Yamaha. Pour sa part, l'Italien doit encore trouver des solutions concernant sa rapidité lors des passages en courbe. "Il y a des points où je perds vraiment beaucoup de temps, alors que Fabio est vraiment bon pour exploiter la moto, la mettre dans une position qui permette d'être rapide en milieu de virage mais surtout d'emmener la vitesse jusqu'au freinage. Je dois donc travailler là-dessus", a-t-il déclaré.