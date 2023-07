Apaisé et efficace, Jorge Martín est de retour aux affaires

Le Jorge Martín qui a bouclé la première partie du championnat le sourire aux lèvres et la blague facile n'avait plus grand-chose à voir avec celui d'il y a quelques mois. Gros compétiteur, l'Espagnol qui a quitté le groupe KTM pour Ducati au moment de rejoindre le MotoGP est du genre impatient, et les revers subis depuis son arrivée dans la catégorie avaient alimenté une certaine frustration chez lui.

Il n'a pourtant pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire valoir sa vitesse en MotoGP. En pole dès son deuxième Grand Prix, en 2021, il avait capitalisé en décrochant d'emblée un premier trophée, puis s'était imposé à son sixième départ. Mais entre-temps il avait déjà pris un premier coup au moral, avec une très lourde chute subie aux essais de son troisième Grand Prix, au Portugal. Huit fractures l'ont alors tenu éloigné des pistes pendant près de deux mois et les séquelles morales auront été plus longues encore à s'atténuer, avant qu'il puisse petit à petit retrouver sa pleine confiance.

La saison dernière, c'est de sa moto qu'est venu le frein qui l'a empêché de contribuer autant qu'il l'aurait voulu à la domination mise en place par Ducati. Car bien que le team Pramac reçoive une spec identique à celle de l'équipe officielle, le changement de moteur décidé en dernière minute, et qui s'est révélé si judicieux, n'a concerné que les pilotes d'usine Ducati, laissant Jorge Martín et son coéquipier Johann Zarco avec un package refusé par Pecco Bagnaia.

Aujourd'hui, le Madrilène en rit volontiers, mais les difficultés rencontrées avec sa machine la saison dernière l'ont privé de victoire et sans doute désavantagé dans la confrontation interne orchestrée par Ducati entre lui et Enea Bastianini pour choisir le futur coéquipier de Bagnaia dans l'équipe officielle. Piqué au vif, on a longtemps imaginé Martín près à partir, lorgnant du côté de Yamaha pour 2024, jusqu'à ce qu'il étouffe lui-même la rumeur après sa victoire au Sachsenring.

Jorge Martín n'avait plus gagné une course du dimanche depuis 2021.

Depuis 2021, il a cumulé neuf pole positions, mais sa victoire au GP de Styrie est restée seule à son palmarès jusqu'à ce mois de juin. De retour sur la plus haute marche du podium en Allemagne, Martín est apparu très ému. "Non seulement j'ai gagné, mais j'ai battu Pecco en piste. Il est le plus fort depuis un an et demi, alors le battre ça veut dire beaucoup", commentait-il alors.

"Je me suis longuement battu au cours de la saison passée", soulignait le pilote espagnol, bien conscient du chemin qu'il a dû parcourir avant de retrouver la première marche. "J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais je pense qu'au final, tout le processus d'apprentissage de la saison dernière, avec une moto difficile, a été positif. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour essayer de progresser et de développer la moto, et c'est finalement arrivé. Cette saison, j'ai été fort à toutes les courses."

Jorge Martín s'est indéniablement montré très efficace lors des courses sprint : il en a terminé cinq dans le trio de tête, dont deux en vainqueur. Le dimanche, il n'a connu que le top 5 à l'exception de deux chutes, et est monté trois fois sur le podium. Le voici désormais deuxième du championnat et ne cachant pas ses ambitions pour être un candidat au titre.

"Je pense clairement que ma chute à Portimão a fortement stoppé ma progression à ce moment-là et quand je suis [revenu], j'étais en difficulté", s'est-il remémoré. "Mais, ensuite, j'étais redevenu compétitif après la pause estivale et ça avait été une bonne année. Je pense que la saison dernière, l'ensemble de choses entre la moto, le fait que je ne me sentais pas encore à 100% à cause de cette blessure, a fait qu'en général je ne me sentais pas au point. Cette saison, en revanche, je me sens à 100% physiquement et aujourd'hui en MotoGP c'est très important."

"Aujourd'hui j'ai une très bonne moto, je sens que le moteur fonctionne beaucoup mieux. Et puis l'expérience m'aide aussi. Chaque année, tout le monde progresse parce que l'expérience est très importante", a-t-il ajouté. Interrogé plus encore pour savoir ce qui avait changé chez lui pour qu'il retrouve une telle efficacité, c'est dans un éclat de rire que Jorge Martín a clos le débat : "Il est difficile de savoir ce qui a vraiment changé. J'ai le sentiment d'être toujours le même... alors je suppose que c'est le moteur !"