L'appel de la piste, plus fort que les chutes pour Bezzecchi : "Ça en vaut la peine"

Le ciel au-dessus de Misano est menaçant et l'hospitalité d'Aprilia Racing est déjà bien remplie pour un jeudi. À l'abri, tandis que les gouttes de pluie glissent sur les vitres de la structure installée au cœur du paddock du circuit Marco Simoncelli, à Santa Monica, nous voyons arriver, ponctuel, celui que nous attendions : Marco Bezzecchi.

L'Italien est l'un des pilotes les plus attendus du week-end, parce qu'il s'apprête à disputer son Grand Prix à domicile, mais aussi parce qu'il est appelé à poursuivre sa remontée au championnat, entamée en Aragón il y a deux semaines.

Le premier signe encourageant est de le voir moins gêné dans ses mouvements. Le plus positif reste toutefois son humeur. Bezzecchi se présente encore un peu endormi – il s'était assoupi au frais dans son box –, mais avec un sourire sincère et une attitude volontaire.

Notre interview exclusive peut alors débuter. Au cours de cet échange, Marco Bezzecchi aborde de nombreux sujets sans esquiver la moindre question. À commencer par l'un des éléments qui pourrait déjà faire la différence ce week-end : sa condition physique.

Commençons par une question peut-être évidente, mais qui nous semble particulièrement importante : comment vas-tu ?

Je vais plutôt bien. Mon épaule va bien, j'ai retrouvé environ 98% de mes capacités, au point que j'ai enfin pu travailler correctement le haut du corps ces derniers jours. C'était compliqué pour une fracture de la clavicule, je ne m'y attendais pas ! Mais maintenant, tout va bien.

Pour mon genou, en revanche, j'ai encore quelques douleurs. Il va falloir plus de temps pour qu'il récupère. Le problème, c'est qu'il continue à se remplir de liquide, surtout une fois le week-end de course terminé. Après Aragón, j'ai donc dû suivre des séances de thérapie pendant quatre ou cinq jours pour faire diminuer le gonflement.

Je ne peux pas m'entraîner comme je le voudrais. Je dois toujours faire attention à ne pas en faire trop, pour éviter qu'il gonfle avant le week-end de course, puis je dois à nouveau faire diminuer le gonflement après le week-end pour pouvoir mieux marcher. Donc oui, je pourrais être en meilleure forme, mais nous savions que ça allait arriver.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quel est le principal problème que cette blessure au genou provoque lorsque tu es sur la moto ?

J'ai beaucoup de douleurs sous la rotule. Lorsqu'il y a du liquide à cet endroit, j'ai du mal à garder le genou plié et j'ai l'impression que ça comprime cette zone. C'est difficile d'expliquer précisément ce qui se passe et, de manière générale, la douleur est compliquée à expliquer.

En gros, lorsque je mets de la pression sur le repose-pied gauche et que je dois garder le genou plié pendant longtemps, ça me gêne.

Misano peut-il constituer un tournant dans le championnat du monde, sachant que Jorge Martín, Marc Márquez et toi avez déjà creusé un écart avec les pilotes derrière vous ?

C'est encore un peu tôt, car chaque week-end, il y a beaucoup plus de points disponibles qu'avant. On peut en gagner beaucoup, mais aussi en perdre énormément très rapidement.

Jorge, Marc et moi sommes un peu plus proches les uns des autres, mais je parle pour moi : je suis celui des trois qui a pris le plus de retard à cause de la blessure. Il sera important de continuer à progresser, de rester aussi proche d'eux que possible et d'être prêt à se battre dans la dernière partie de la saison.

Après la chute, l'appel de la piste

Entre la Hongrie et le Sachsenring, tu as traversé une période difficile. Qu'est-ce que cela t'a appris ?

Beaucoup de choses, assurément. Malheureusement, on apprend davantage des mauvais moments que des bons. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il s'est passé des choses différentes chaque week-end, et chaque situation t'apprend quelque chose de différent.

Tu apprends à ne pas abandonner, parce que lorsque tu rencontres des difficultés, tu te retrouves souvent à penser : "Pourquoi est-ce que je fais ça ? Ça suffit...". Au contraire, c'est justement à ce moment-là qu'il faut pousser un peu plus fort, et c'est le plus important, même si ça paraît évident.

Mais quand tu traverses toi-même ce genre de période, tu comprends à quel point c'est important.

Marco Bezzecchi après son podium au GP de Grande-Bretagne, tout juste de retour de blessure. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Durant cette période difficile, tu as également connu deux grosses chutes. Lors de l'une d'elles, tu t'es blessé à cause d'une marche entre l'asphalte et la zone de dégagement. Penses-tu que cela pourrait devenir un sujet de discussion en MotoGP à l'avenir ?

À Assen, s'il n'y avait pas eu de gravier, j'aurais fini à Groningen, en plein centre-ville ! J'étais à 200 km/h, donc... C'est vrai que le saut était horrible et, croyez-moi, c'était également horrible à vivre. C'est un endroit où l'on va très vite et il n'est pas facile de trouver une solution.

Au Sachsenring, le gros impact s'est produit sur l'asphalte. Au final, c'est normal de subir une sorte de double choc, parce qu'il y a toujours une marche entre l'asphalte et le gravier. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut lisser ? Peut-on trouver des solutions ? Je ne sais pas, mais tout le monde travaille très dur sur la sécurité des circuits.

Tu remontes sur la moto et, au final, lorsque tu baisses ta visière et que tu pars, tu ressens des choses que seul le fait de piloter une moto peut te procurer. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine.

Mais comment parviens-tu à laisser derrière toi des chutes comme celle d'Assen ? C'est quelque chose qui est difficile à expliquer de l'extérieur...

Nous sommes, disons... habitués à ça. C'est vrai que c'était une grosse chute, mais piloter une moto, c'est aussi ça pour nous. Tu remontes sur la moto et, au final, lorsque tu baisses ta visière et que tu pars, tu ressens des sensations que seul le fait de piloter une moto peut te procurer. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine.

Quelles sont ces sensations dont tu ne pourrais tout simplement pas te passer ? Explique-nous.

Tout d'abord... la connexion avec la moto, avec la machine. Ça se construit avec le temps et ça devient de plus en plus fort à mesure que tu roules et que tu fais des courses. Mais il y a aussi une forme de plaisir que seule cette activité peut procurer. Tout le reste peut être amusant, mais ça ne te donne pas ces sensations, cette adrénaline incroyable.

Et puis il y a aussi le fait de te retrouver enfin seul avec elle [la moto]. C'est peut-être ça, le plus important pour moi.

Marco Bezzecchi a terminé troisième au Gp d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Revenons un peu en arrière, Marco. En Aragón, tu as signé deux troisièmes places. Mais le sentiment est que, au-delà des points, ces résultats signifiaient beaucoup plus. C'était comme retrouver le Bezzecchi de la première partie de la saison...

Je suis assez d'accord. Il y a clairement eu une amélioration en termes de vitesse par rapport à Silverstone. À Silverstone, le vendredi s'était bien passé et j'étais frais. Puis j'ai commencé à rencontrer davantage de difficultés le samedi, notamment parce que j'étais déjà très fatigué, et j'ai également eu du mal en qualifications. En course, nous étions rapides, mais c'est aussi vrai que c'est un circuit qui convient plutôt bien à notre moto.

En Aragón, en revanche, j'étais rapide le vendredi et également le samedi, même si j'étais plus fatigué. Et c'est un circuit sur lequel nous avons historiquement rencontré des difficultés. Il y a donc eu une amélioration, et évidemment, elle était également physique.

Je me suis fait plaisir en Aragón ; nous avons bien travaillé, en commençant dès le jeudi, dès le début. Et c'était vraiment sympa. De l'intérieur, il m'est difficile de comprendre ce que je renvoie. Mais je peux vous dire que je me suis vraiment fait plaisir.

La course au titre se resserre, quelle stratégie pour Bezzecchi ?

Le classement actuel du championnat oppose deux Aprilia, la tienne et celle de Martín, à la Ducati de Marc Márquez. Es-tu davantage préoccupé par la lutte avec Márquez ou par le fait que l'autre Aprilia que tu dois battre est celle de Jorge ?

Ce n'est pas que je sois inquiet... Ce sont deux préoccupations assez similaires, mais différentes à la fois. Évidemment, pour le moment, c'est Martín qui nous préoccupe le plus, parce qu'il est leader et qu'il possède une avance sur Marc et moi.

Mais on ne peut jamais sous-estimer Marc. C'est un phénomène, il a énormément d'expérience et il a beaucoup gagné. Ce n'est pas que Jorge n'ait pas beaucoup gagné, mais Marc a gagné davantage. Il faut donc toujours garder Marc à l'esprit.

Mais pour le moment, si on peut utiliser le mot "peur" – parce que ce n'est pas vraiment ça – je pense que Jorge est celui dont il faut davantage se méfier. Il est rapide, il sait gérer les choses et lorsqu'il voit une opportunité, il la saisit. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut pas le faire, il assure le résultat. Et c'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui.

Marco Bezzecchi et Jorge MartÍn vont être amené à s'affronter pour le titre. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Si, à mesure que la saison avance, vous vous retrouvez dans une situation où il y a toujours deux Aprilia face à la Ducati de Marc, pourrais-tu envisager de l'attaquer avec Martín, ou serait-ce plus difficile à gérer ?

Je ne sais pas... Ce n'est jamais deux contre un. C'est plutôt tout le monde contre tout le monde.

Tu sais que tu dois reprendre des points à Martín et Márquez. Quel Marco Bezzecchi allons-nous voir à partir de Misano ? Quelle sera ton approche ? Vas-tu attaquer de front pour combler ton retard ou essayer d'être régulier sans prendre de risques majeurs ?

Je vais devoir réussir à faire les deux. Comme tu l'as dit, je dois reprendre des points, et cela signifie que je vais devoir attaquer.

Physiquement, j'ai encore besoin de récupérer. Je sais comment je me sentais lorsque j'étais à 100% et, malheureusement, je n'en suis pas encore là. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup, mais malheureusement, c'est la vérité.

Évidemment, l'objectif est de continuer à progresser physiquement et de retrouver la confiance que j'avais au début de la saison. À partir de là, nous verrons comment aborder les choses.

Selon toi, le package dont tu disposes actuellement sera-t-il suffisamment performant pour te battre jusqu'au bout, ou penses-tu avoir besoin de nouvelles évolutions ?

La moto s'est évidemment beaucoup améliorée et le package est très compétitif. Mais il ne faut jamais arrêter de développer simplement parce qu'on pense être performant, car pendant ce temps, les autres continuent d'avancer et de progresser.

Au final, nous avons fait un grand pas en avant parce qu'auparavant, il y avait plusieurs circuits sur lesquels nous n'étions pas vraiment performant, alors que maintenant, nous avons réussi à rapprocher un peu nos performances de celles des autres.

Mais bien souvent, nous ne sommes toujours pas les plus forts. Cela signifie que nous devons continuer à travailler, et ils le font déjà sans arrêt à Noale. Ils n'ont pas vraiment besoin que je les pousse beaucoup. Évidemment, j'aime le faire, mais ils font un travail incroyable !

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