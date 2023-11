L'appel de RNF pour la pénalité de Miguel Oliveira rejeté

Miguel Oliveira devra bien respecter un long-lap lors de la prochaine course principale à laquelle il pourra prendre part. Le Portugais a été jugé coupable d'avoir provoqué l'accrochage du premier tour en course sprint à Losail, ce qui l'a mis à terre, ainsi qu'Aleix Espargaró et Enea Bastianini. RNF a fait appel de la décision.

Lors de l'audience, les commissaires du GP du Qatar, Wilco Zeelenberg (team manager de l'équipe) Miguel Oliveira et les responsables des données télématiques ont été écoutés, afin d'analyser l'incident sous toutes ses coutures. La décision prise dimanche a finalement été validée, et le long-lap maintenu.

"Les commissaires pour l'appel ont étudié sur qui reposait l'équilibre des responsabilités pour l'incident, en étudiant les positions en piste et les circonstances à ce stade de la course (premier tour, sixième virage)", précisent dans leur décision Stuart Higgs et Amit Arora, les commissaires en charge de l'appel. "Les comparaisons des données entre [Oliveira] et [Espargaró] n'ont pas révélé de décélération exagérée d'[Espargaró] au moment précédent l'accrochage."

"Les commissaires pour l'appel n'ont pas reçu suffisamment de preuves pour arriver à une conclusion différente et revoir la décision prise par le collège de commissaires du MotoGP. Les commissaires pour l'appel confirment la décision."

Miguel Oliveira s'est fracturé l'omoplate droite dans l'incident, ce qui a mis fin à sa saison. Le Portugais ne devrait donc purger sa pénalité que lors de la prochaine visite du championnat au Qatar, lors de la première course du calendrier 2024 du MotoGP.

Aleix Espargaró a également été blessé samedi, avec une petite fracture sur la tête de la fibula de sa jambe gauche. Le pilote Aprilia a tenté de prendre part à la course mais a renoncé après six tours en raison d'un hématome qui le privait de force, et il reste incertain pour le GP de Valence.

Álex Rins pourrait en revanche faire son retour ce week-end mais en l'absence d'Oliveira, on sait déjà qu'aucune course de la saison 2023 n'aura débuté avec l'intégralité des titulaires au départ.