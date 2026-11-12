Opinion

MotoGP GP du Qatar

Après le Grand Prix du Qatar, le MotoGP doit panser ses plaies

Malgré l'impression de normalité qui a régné dans le paddock tout au long du Grand Prix du Qatar MotoGP le week-end dernier, le conflit ouvert entre les pilotes et les organisateurs du championnat a laissé de profondes cicatrices. Pour les refermer, les deux parties devront faire preuve de bonne volonté.

Oriol Puigdemont

Publié: 12 nov. 2026, 10:03

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Au cours des six dernières semaines, les pilotes ont progressivement durci leur position afin de faire pression sur le promoteur du championnat, qui est resté déterminé à honorer son contrat avec le gouvernement qatari. Cet accord prévoyait que la course devait avoir lieu, sauf si un cas de force majeure pouvait être invoqué.

Plusieurs pays représentés dans le paddock avaient recommandé à leurs ressortissants de reporter tout déplacement dans la région en raison de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran. Toutefois, ces consignes étant de simples recommandations et non des interdictions formelles de voyager, elles n'avaient pas suffisamment de poids juridique pour justifier une annulation de l'épreuve sans enfreindre le contrat.

Face à cette situation, les dirigeants de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), détenteur des droits commerciaux du championnat, ont estimé que les garanties fournies par les autorités qataries étaient suffisantes. Ces dernières s'étaient engagées à couvrir les conséquences d'une éventuelle aggravation du conflit en cours.

Ces dernières semaines, des détails sur les échanges entre les pilotes et MGPSEG ont émergé, donnant un aperçu de l'intensité de la confrontation. Un affrontement qui, avec un minimum de recul, a fait bien plus de perdants que de gagnants.

La principale victime est l'image du MotoGP, qui ressort de Losail sérieusement écornée par le fossé de plus en plus visible entre les principaux acteurs du spectacle et ceux qui dirigent le championnat auquel ils participent. Chaque partie est en droit de défendre ses propres intérêts, mais une voix conciliatrice a cruellement fait défaut tout au long de cette crise. Or, elle aurait été particulièrement précieuse dans une telle situation.

Personne de sensé ne prétendrait que courir à Doha dans les circonstances actuelles était idéal. Le problème, c'est que nous ne vivons pas dans un monde idéal et qu'il serait imprudent de minimiser la position de ceux qui avaient, en dernier ressort, la responsabilité de décider de l'annulation de l'épreuve. D'autant plus au regard de toutes les conséquences qu'une telle décision aurait entraînées.

Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi du message qu'elle aurait envoyé et des répercussions potentielles qui auraient pu en découler. Il suffit de regarder les Grands Prix de Formule 1 du Qatar et d'Abu Dhabi, programmés dans les prochaines semaines. Il aurait été intéressant de voir ce qu'auraient fait tous ces héros autoproclamés qui ont passé des semaines à attiser l'indignation et l'inquiétude sur les réseaux sociaux s'ils avaient été aux commandes.

Tout le bruit qu'ils ont fait a laissé place à un silence absolu une fois l'épreuve terminée sans le moindre incident, et sans qu'ils ne prennent le moindre recul sur leurs prises de position. Après avoir exploité l'épisode pour gagner quelques abonnés supplémentaires, ils trouveront toujours une nouvelle polémique à instrumentaliser. Il suffit d'attendre.

Carlos Ezpeleta, directeur adjoint du MotoGP.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pour autant, la mesquinerie manifeste de quelques-uns ne dédouane pas les responsables de leurs obligations. Les pilotes sont individualistes par nature et il serait déraisonnable d'attendre d'eux qu'ils défendent les intérêts collectifs du championnat. Cette responsabilité incombe à ceux qui le dirigent. Et l'épisode qatari impose un véritable exercice d'introspection au sein de l'organisation si le MotoGP veut éviter que son image ne subisse à nouveau les dommages qu'elle a connus au cours du mois écoulé.

Le fait que des réalités aussi différentes coexistent au sein d'un même écosystème, celles des pilotes et celles des dirigeants, ne dispense aucune des deux parties de tout mettre en œuvre pour combler le fossé. Dans ce processus, il est toutefois évident que ceux qui gèrent quotidiennement les aspects politiques de ce sport disposent d'outils bien plus sophistiqués que ceux dont la priorité est simplement de rouler plus vite que leurs adversaires.

Les ultimatums, comme celui lancé à Sepang, n'ont pas leur place dans un environnement où, du moins en théorie, toutes les parties prenantes poursuivent le même objectif. Et si la situation en est arrivée à ce point, jusqu'à faire intervenir les avocats, c'est en grande partie en raison du manque d'empathie et de volonté de médiation affiché lors des réunions, au cours desquelles les tensions ont atteint des niveaux presque inimaginables. Menacer les pilotes de sanctions sportives est une ligne rouge qu'il ne faudrait jamais franchir si l'on veut préserver l'avenir du championnat.

Dans ce contexte, les propos tenus dimanche à Losail par Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP, auprès de Motorsport.com, peuvent être interprétés comme une lueur d'espoir, laissant penser que tout n'est pas perdu.

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"Il est vrai que nous avons été davantage exposés que d'autres sports qui se sont également rendus dans cette région, et cela tient à tout le bruit qui a entouré la situation", a déclaré Ezpeleta. "C'est quelque chose que nous devons mieux gérer à l'avenir. Nous devons probablement travailler plus efficacement avec les équipes et les pilotes. On apprend de chaque situation et nous allons essayer de faire mieux à l'avenir."

La décision de Yamaha d'empêcher ses employés de se rendre au Qatar, en s'appuyant sur une clause dans leurs contrats de travail, mérite un examen à part. Si cette disposition est parfaitement légitime, il est difficile de croire qu'il n'existait pas de manière moins dommageable de gérer la situation que de publier un communiqué à 18 heures le dimanche suivant le Grand Prix de Malaisie, provoquant une réaction immédiate et une condamnation de la part de MGPSEG.

Les défaillances des organisateurs ont été mises en évidence. Mais les pilotes ont également du travail à faire. Naturellement, ils cherchent à tirer parti de tous les moyens de pression dont ils disposent, même si certaines situations révèlent cruellement les limites de leur position. Dans certains débats, leur rôle se limite précisément à ce qui les définit : ils sont pilotes. Cette fois, cependant, ils ont pris position sur une question d'une tout autre complexité.

Les pilotes peuvent-ils vraiment s'unir ?

Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Même si leurs inquiétudes quant à la pertinence de courir à Losail étaient compréhensibles et parfaitement légitimes, leur vulnérabilité, non seulement face à la direction du championnat, mais aussi vis-à-vis de leurs propres équipes, les a placés dans une impasse et les a largement réduits au silence. Ils avaient probablement conscience de la complexité de la situation dans laquelle ils s'étaient engagés et des conséquences auxquelles ils pouvaient s'exposer. À cet égard, le manque d'unité entre eux est alarmant.

Il est difficile d'imaginer un moment plus propice pour que les pilotes s'organisent enfin au sein d'une association capable de défendre leurs intérêts collectifs. Mais les divisions ne se limitaient pas aux pilotes eux-mêmes. Elles étaient également visibles dans leurs relations avec leurs propres équipes, et flagrantes pour quiconque voulait bien y prêter attention.

À seulement deux semaines de l'arrivée de la Formule 1 au Qatar, il est presque inconcevable que des désaccords similaires puissent éclater dans son paddock. La Formule 1 est un environnement où chacun sait parfaitement ce qui est en jeu et où les menaces ne sont pas formulées ouvertement, mais adressées avec le sourire et une tasse de café à la main.

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