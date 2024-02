Aprilia veut aider Viñales à se sentir mieux avec la RS-GP 2024

Les essais menés jusqu'à présent pendant l'intersaison ont curieusement donné lieu à des commentaires radicalement différents entre Aleix Espargaró et son coéquipier, Maverick Viñales. Si l'un est emballé par la nouvelle RS-GP, l'autre n'a pas trouvé le mode d'emploi jusqu'à présent et se plaint d'un équilibre entièrement à revoir pour retrouver ses sensations de l'an dernier.

"C'est une question difficile pour moi", admet le #41, interrogé par le site officiel du MotoGP sur sa bonne adaptation à cette nouvelle version de l'Aprilia. "La nouvelle moto m'a plu dès le premier tour du premier test. C'est vrai qu'elle est assez différente. Avec l'aéro la moto se pilote assez différemment, la manière dont on emmène la moto dans les virages est différente, surtout la première partie, mais ça correspond à mon style de pilotage parce que ça me permet de pousser fort en entrée de virage, ce que j'adore, alors pour moi c'est sympa."

Au vu des commentaires de Miguel Oliveira, désormais sur un pied d'égalité en termes de spec moto, qui ont plutôt fait écho à ceux de Maverick Viñales, c'est Aleix Espargaró qui semble particulièrement bien s'adapter à cette version de la moto. Mais les responsables de l'équipe admettent aussi qu'ils ont leur part à faire pour aider les deux autres pilotes à se rapprocher.

"Ce qui est bien, c'est qu'Aleix a prouvé que le nouveau package était plus rapide que le précédent. Quand il y a beaucoup de changements sur une moto avec laquelle on a déjà construit un feeling, il faut peut-être plus de kilomètres pour s'y habituer", concède Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. "Je pense aussi qu'avec Maverick, nous avons peut-être fait quelques erreurs de notre côté, nous ne l'avons pas mis dans la bonne position pour qu'il puisse correctement tester les nouvelles pièces, alors je suis assez positif pour les deux prochaines journées de test, ici, au Qatar."

Maverick Viñales a eu beaucoup plus de mal que son coéquipier lors des essais de Sepang. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il reste des interrogations que nous voulons régler pendant le test du Qatar", lui fait écho Paolo Bonora, team manager. "Les commentaires étaient en lien avec le style de pilotage. Depuis le début, la moto de 2024 représente un bon pas en avant pour Aleix, mais pour Miguel et pour Maverick, il reste encore des choses à ajuster en termes de réglages cycle et de réglages électroniques − en gros, pour le frein moteur. Cependant nous sommes confiants d'être en bonne voie afin de régler nos points faibles et de leur donner une bonne moto pour ce test et pour la première course."

S'il a jusqu'ici manqué d'enthousiasme, Maverick Viñales veut assurer que le temps de préparation qu'il lui reste va l'aider à solutionner ses problèmes. "On a abordé les essais avec beaucoup de calme, pour comprendre ce qui allait ou n'allait pas sur la moto", explique-t-il à la veille de la reprise, "et pour les deux prochains jours on a une mission, qui est de comprendre quel package aéro me bénéficie le plus. Ce sera l'objectif pour ce test."

"Je pense juste qu'on pilote de deux façons différentes", ajoute Viñales pour expliquer qu'il se soit senti plus en difficulté que son coéquipier en Malaisie, notamment dans le tour qualifs, ce qui s'est ressenti au classement final. "On s'est concentrés sur autre chose. Mais je n'étais pas au point avec la moto à Sepang, alors c'est une chose sur laquelle on doit travailler."

"Il reste du temps", affirme le pilote espagnol avant de se lancer dans ce test au Qatar, soit les deux dernières journées d'essais avant le début du championnat. "C'est surtout pour les courses qu'il faudra être prêt. Il faut essayer de rester calme, de faire de bonnes analyses et de ne rien manquer en cours de route parce qu'on peut concevoir une bonne moto."