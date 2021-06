Si Dovizioso dit non, Aprilia aura des options "intéressantes"

Le programme d'Aprilia en MotoGP va changer de forme en 2022. Le constructeur va couper les ponts avec le team Gresini, en charge de l'engagement de ses machines officielles depuis 2015, pour aligner sa propre structure dans laquelle Aleix Espargaró sera bien présent, mais l'identité de son coéquipier reste inconnue. Lorenzo Savadori, pilote de la seconde Aprilia cette année, n'a inscrit que quatre points avant la manche d'Assen, loin des 53 unités marquées par son coéquipier, et il n'est pas certain de conserver sa place.

Celui qui était jusque-là pilote d'essais a été choisi par Aprilia au dernier moment avant le début de la campagne actuelle, après avoir été en concurrence avec Bradley Smith – titulaire durant l'essentiel de l'année 2020 à la suite de la suspension d'Andrea Iannone, Savadori ayant fait ses débuts en fin de saison. Le constructeur espère choisir son second pilote bien plus tôt pour 2022, avec une cible principale : Andrea Dovizioso, qui a accepté de participer à différentes séances d'essais pour la marque cette année et qui était encore en piste à Misano cette semaine.

Massimo Rivola fait tout son possible pour convaincre celui qui a remporté 15 courses en MotoGP mais assure avoir d'autres candidats en tête, le nom de Joe Roberts, actuel huitième du Moto2, ayant également été évoqué : "Aprilia Racing prend des dispositions pour trouver la meilleure solution pour ses pilotes 2022, sans avoir à attendre la fin des essais [avec Dovizioso] au mois de juillet", explique le directeur général d'Aprilia Racing. "Andrea fait certainement partie des solutions que nous évaluons, mais il y a des alternatives très intéressantes et valides, et une décision doit être prise rapidement pour bien préparer la stratégie de l'équipe. Le week-end d'Assen sera extrêmement important à cet égard."

Des essais utiles pour Dovizioso et Aprilia à Misano

Le test effectué cette semaine à Misano a permis à Andrea Dovizioso d'entrer véritablement dans le travail de développement, après une simple prise de contact à Jerez et un roulage perturbé par une très forte pluie au Mugello. Les 78 tours effectués mercredi et les 48 de jeudi lui ont permis de travailler sur l'aérodynamique, l'électronique et le comportement général de la moto, en testant plusieurs solutions sur le châssis, certaines pouvant être introduites dans la seconde moitié de la saison et d'autres ayant plus vocation à définir la RS-GP version 2022.

"C'était un test très intéressant", a commenté l'Italien. "Rouler sur un troisième circuit différent était extrêmement important pour mieux comprendre la moto et voir quels éléments nécessitent d'être développés. Nous avons évalué et modifié beaucoup de choses afin de mieux comprendre de nombreux détails qui, en fait, ont permis d'un côté des gains pour voir comment progresser, mais nous ont de l'autre fait perdre quelque chose, en raison de certains changements. Les prochains essais prévus permettront de faire plus de comparaisons et de mieux discuter de nos idées."

Aprilia se satisfait également des données recueillies et compte poursuivre ce travail au cours des prochaines semaines, Dovizioso devait remonter sur la machine sortie des ateliers de Noale plusieurs fois avant la fin de la saison, notamment les 20 et 21 juillet, à nouveau à Misano, avant un possible test au moins de septembre, qui pourrait se tenir en Aragón : "Ces deux journées ont été positives", estime Rivola. "Nous sommes ravis que ces tests nous aient donné des indications importantes et démontré les progrès de la moto déjà vus en course. C'est un travail qu'il va continuer comme prévu au mois de juillet."

