Aprilia s'attendait "à un peu mieux sur certaines courses"

Aprilia a pris l'avantage sur KTM durant la première partie du championnat, ce qui se traduit très clairement avec la victoire décrochée par Maverick Viñales au GP des Amériques, à laquelle s'ajoutent trois succès en sprint, alors que le constructeur autrichien n'a remporté aucune course à ce stade.

Au classement tel qu'il apparaît après les neuf premiers Grands Prix, Viñales est dans le top 5, 15 points devant le premier pilote KTM. Aprilia a également dix points d'avance sur sa rivale depuis la deuxième place du championnat constructeurs et 64 points séparent les deux teams d'usine dans le classement des équipes, toujours à l'avantage de Noale.

Pour autant, le team manager de l'équipe officielle Aprilia dresse un bilan de mi-saison mitigé, conscient qu'il reste des domaines perfectibles. "Je pense que cela a été un bon début de saison pour nous. Pour être totalement honnête, nous nous attendions à faire un petit peu mieux sur certaines courses", observe Paolo Bonora auprès du site officiel du MotoGP. "Mais il faut aussi comprendre qu'il s'agit d'un championnat difficile, avec un niveau très élevé, donc si nous maintenons ces résultats jusqu'au bout, ce sera une bonne saison pour nous."

"Nous avons vu une performance constante de la part d'Aleix [Espargaró], car après avoir passé de nombreuses années avec nous, il connaît tout de cette moto. Nous avons vu aussi des résultats qui se sont améliorés de la part de Maverick. Nous gardons à l'esprit sa performance au COTA, qui était incroyable, et à Portimão aussi. Nous avons observé un très bon pas en avant dans sa performance. Chez les pilotes Trackhouse, nous avons vu la croissance que nous recherchions depuis le début de la saison, et nous espérons pouvoir continuer à progresser dans la prochaine partie de la saison."

S'il avoue que l'espoir était de connaître un championnat plus solide encore, c'est que Paolo Bonora partage le sentiment récemment exprimé par Maverick Viñales quant à la manière dont Aprilia a tendance à stagner au cours des week-ends, là où Ducati parvient à progresser au fil des séances jusqu'à affirmer sa domination. Le dernier Grand Prix ayant précédé la pause en a été emblématique, avec un Viñales incapable de prétendre à la victoire alors qu'il roulait à un rythme record le vendredi.

"L'objectif pour la prochaine partie de la saison va être de figurer de manière constante dans le top 5 et d'être plus réguliers dans les Grands Prix", annonce le responsable italien, "parce que d'autres concurrents sont meilleurs que nous pour améliorer les chronos dans le courant des week-ends."

"Souvent, nous avons été dans la première partie du classement le vendredi mais il nous a manqué quelque chose pour améliorer les chronos le samedi et pendant la course du dimanche. Il faut donc que nous progressions pendant les Grands Prix afin d'augmenter la confiance des pilotes sur la moto et que nous analysions mieux les données pour améliorer les performances."

"Nous savons quels sont nos points forts, nous sommes très bons en vitesse de passage et il y a certaines pistes que nous aimons plus que les autres. Mais nous savons aussi quels sont nos points faibles et, en particulier, nous devons progresser dans les gros freinages et dans les virages serrés, freiner fort et redresser la moto dès que possible afin d'améliorer l'accélération. Les prochaines étapes à franchir sont donc très claires pour nous afin de progresser et d'obtenir de meilleurs résultats."