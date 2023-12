Aprilia va "augmenter significativement" ses efforts avec Trackhouse

Huit jours seulement après l'exclusion de la structure RNF du MotoGP par Dorna Sports, Aprilia a déjà sa nouvelle équipe satellite. Trackhouse Racing, déjà impliqué en NASCAR, a obtenu sa place sur la grille et alignera les motos italiennes de Miguel Oliveira et Raúl Fernández en 2024.

Aprilia n'a fait aucun commentaire sur la situation de la structure RNF, qui n'est même pas mentionnée dans le communiqué de presse de la marque italienne sur son association avec Trackhouse. Ce dernier devrait reprendre l'essentiel du personnel de l'équipe dont l'actionnaire majoritaire était CryptoDATA, qui semble concentrer les griefs de la Dorna.

Massimo Rivola se projette surtout vers l'avenir et se félicite du partenariat avec Trackhouse, qui a affiché de fortes ambitions pour un développement commercial aux États-Unis. "Nous sommes heureux et fiers d'accueillir Trackhouse dans la famille Aprilia Racing", souligne le directeur général d'Aprilia Racing. "Ce qu'ils ont bâti en très peu de temps en NASCAR est une carte de visite extraordinaire, qui permet d'anticiper le potentiel de ce partenariat."

"C'est grâce à Justin Marks et son équipe, que je connais grâce à mon ami de longue date PH Rashidi, et nous avons immédiatement été en symbiose tant pour les ambitions techniques que pour le marketing et le développement de la communication sur un marché aussi important que les États-Unis."

L'Aprilia de Trackhouse dans une livrée temporaire aux couleurs du drapeau américain

Cette association aura également un intérêt sportif pour Aprilia, qui fournissait deux machines de la saison 2022 à RNF cette année et pourrait confier un modèle 2024 à Trackhouse l'an prochain. Pour le moment, Ricola confirme seulement une implication plus forte de la marque : "Notre engagement va augmenter significativement, une responsabilité que nous sommes fiers de prendre parce que je suis certain que cela nous permettra de continuer à progresser."

Une bonne prise pour le MotoGP

Trackhouse met l'accent sur l'aspect divertissement de son implication dans les sports mécaniques, et le MotoGP se réjouit de l'arrivée d'un tel acteur dans le championnat.

"L'arrivée de Trackhouse en MotoGP est une excellente nouvelle", estime Dan Rossomondo, devenu directeur commercial du championnat cette année. "Ils ont tout, déjà de nombreux succès en piste, et le marketing et la promotion qui accompagnent une équipe de premier plan. Cette combinaison d'excellence dans les opérations et d'expertise hors piste correspond au standard que nous voulons en MotoGP. Nous savons que l'influence de Trackhouse sera positive et qu'il s'agira d'un allié pour nos objectifs commerciaux."

Trackhouse a soigné la forme pour sa présentation

"Nous sommes très heureux d'accueillir Trackhouse en MotoGP", ajoute Carlos Ezpeleta, directeur sportif de Dorna Sports. "Nous savons que cette équipe convient parfaitement à notre championnat : ils ont déjà montré leur capacité à gagner et ils arrivent avec une forte personnalité. Alors que nous vivons l'ère la plus compétitive que le championnat ait jamais connue, il est encore plus vital d'avoir des équipes indépendantes fortes sur la grille, avec des projets solides."

"Voir Trackhouse travailler avec Aprilia, qui fournira un soutien renforcé, sera très intéressant. La RS-GP est une moto victorieuse et l'association de la moto, de l'usine et de l'approche de Trackhouse avec cette équipe sera passionnante pour les fans de MotoGP à travers le monde."