Aprilia : Battre Márquez au championnat, "la tâche la plus difficile qui soit"

Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, affirme que battre Marc Márquez et Ducati pour remporter le titre MotoGP 2026 est "la tâche la plus difficile" à laquelle la marque peut être confrontée, alors que la lutte pour le championnat entre les deux constructeurs italiens s'intensifie.

Alors que Ducati domine le MotoGP depuis quatre saisons, Aprilia s'est imposée comme une rivale crédible en 2026 après avoir réalisé un bond en avant considérable avec sa RS-GP.

Entre son équipe d'usine et son team satellite, le constructeur basé à Noale a remporté sept des 16 Grands Prix disputés jusqu'à présent cette année, égalant ainsi son total cumulé des trois dernières saisons.

Mais alors qu'Aprilia a sans doute produit la moto la plus polyvalente du plateau, Ducati reste à égalité de points au classement constructeurs à l'approche du Grand Prix d'Indonésie de ce week-end, aidée par Marc Márquez qui a remporté six des neuf derniers Grands Prix sur la moto d'usine de Borgo Panigale.

Massimo Rivola voit en Marc Márquez et Ducati "le meilleur duo possible", révélant qu'il avait tenté de motiver Aprilia la saison dernière en insistant sur le fait que le nonuple champion du monde pouvait être battu.

"À quel point est-il difficile de battre Marc ? Je pense que c'est la tâche la plus difficile qui soit", a déclaré Massimo Rivola. "L'année dernière, j'ai dit que c'était possible. C'était un message destiné davantage à l'interne, à l'entreprise, pour qu'elle croie en notre capacité à y parvenir."

"Cette année, nous y sommes parvenus à plusieurs reprises. Il est encore trop tôt pour dire si nous tiendrons jusqu'au bout ou non. Mais le simple fait que nous nous battions pour cela est déjà une grande satisfaction, car je pense qu'avec Marc et Ducati, nous affrontons le meilleur duo possible que nous ayons vu depuis de nombreuses années."

"Donc, le simple fait que nous soyons là signifie que le travail que nous avons accompli à Noale a été excellent."

Massimo Rivola, PDG d’Aprilia Racing Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia compte deux pilotes en lice pour le titre, Jorge Martín et Marco Bezzecchi étant tous deux au cœur de la bataille à six manches de la fin de la saison. À l'inverse, Ducati mise tout sur Márquez, qui s'est imposé comme le leader incontesté de la marque en 2026.

À la veille du Grand Prix d'Indonésie de ce week-end, Martín détient une mince avance de deux points sur Márquez, tandis que Bezzecchi occupe la troisième place, 49 points derrière lui.

Lorsqu'on lui a demandé si le fait qu' Aprilia compte deux pilotes en lice pour le titre constituait un avantage ou un inconvénient, Rivola a répondu : "Tout d'abord, c'est une satisfaction. Il est certain qu'ils continueront à se prendre des points l'un à l'autre."

"Mais je pense que c'est positif pour le championnat et pour le sport. Et c'est une bonne chose que plusieurs pilotes puissent être rapides sur cette moto. C'est également un message encourageant à transmettre aux futurs pilotes."

Le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, qui était également présent jeudi à Mandalika pour une conférence de presse spéciale, a quant à lui estimé qu'avoir un deuxième pilote en lice pour le titre pouvait être bénéfique pour un constructeur. "Je pense que plus il y a de pilotes en tête, mieux c'est. J'aimerais donc avoir plus d'un pilote", a-t-il déclaré.