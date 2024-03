Aprilia en bonne position pour être un sérieux prétendant, selon Brivio

Après Yamaha et Suzuki, Davide Brivio intègre cette année le clan Aprilia, recruté pour diriger la nouvelle équipe satellite de la marque. En grande progression depuis plusieurs saisons, le constructeur italien a pris une nouvelle envergure depuis l'arrivée de Massimo Rivola à sa tête, avec une réorganisation qui a permis au département technique d'opérer de manière plus cadrée et bien plus efficace, et un développement qui a fait de la RS-GP une des machines les plus innovantes.

L'arrivée d'une équipe satellite est venue renforcer le programme d'Aprilia l'an dernier, mais c'est en 2024 que l'on en attend un réel support, puisqu'au moins l'une des deux machines sera de spécification identique à celle des pilotes d'usine. Le tout sera soutenu par l'approche nouvelle qu'apporte la structure, Trackhouse Racing, habituée aux courses américaines et désormais désireuse d'étendre son activité à l'international, non sans ambition.

"Nous avons une approche fraîche, l'excitation d'être nouveaux", observe Davide Brivio, nommé team principal de Trackhouse au mois de février. "Je ne veux pas créer trop d'attentes, mais nous allons essayer de voir si nous arrivons à apporter de nouvelles idées, peut-être en utilisant l'expérience que l'on possède en Amérique."

Lire aussi : MotoGP Après la F1, Brivio revient en MotoGP avec une approche différente

Brivio apporte à Trackhouse une connaissance accrue des Grands Prix moto, avec à son palmarès, l'expérience de programmes très en vue et une ribambelle de succès. "Je connais bien Massimo [Rivola] et les échanges sont faciles", se félicite l'Italien, déjà prêt à faire en sorte que ce lien avec la maison-mère apporte à son équipe la bonne dynamique pour se lancer.

"Je suis content que nous ayons cette relation avec Aprilia, que nous soyons partenaires", poursuit-il, confiant dans le potentiel de la RS-GP sur la grille actuelle. "Bien sûr, Ducati est très fort en MotoGP, ils ont dominé le championnat de l'année dernière. Évidemment, c'est la moto que tout le monde veut battre. Et je pense qu'Aprilia est en très bonne position pour être un rival de Ducati. Avec KTM actuellement, évidemment. Je pense que nous pouvons être un des challengers. C'est excitant d'essayer de rivaliser avec la moto la plus forte et qui domine. C'est la raison pour laquelle il est bon d'être avec Aprilia à l'heure actuelle."

"Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'aérodynamique pour la moto de 2024. D'après ce que je peux voir, en ayant été un petit peu à l'extérieur, Aprilia a été copié par les autres. C'est formidable, c'est déjà une belle réussite ! Je pense donc qu'avec Aprilia nous sommes en position d'être de sérieux challengers, alors il faut que nous travaillions dans cette direction."

Vidéo : La nouvelle équipe Trackhouse se dévoile

"Bien sûr, le chemin est long. Il a fallu de nombreuses années à Ducati pour en arriver à cette position. J'espère qu'Aprilia fait la même chose et suit le même processus, tout en ne sous-estimant pas les autres [et en particulier] KTM. À l'heure actuelle, Yamaha et Honda sont sur le chemin du retour. Peut-être faut-il que nous utilisions cet avantage actuellement, avant qu'ils soient complètement revenus. Je suis en tout cas content d'être avec Aprilia car c'est selon moi l'un des meilleurs endroits dans lequel se trouver."

Les essais hivernaux ont livré un bilan plutôt contrasté chez Aprilia, avec aux dires d'Aleix Espargaró de réels progrès sur la nouvelle version de la RS-GP et des performances impressionnants sur la distance. Le tour lancé et la vitesse de pointe ont, en revanche, péché, et les deux autres pilotes à avoir reçu la moto de 2024, dont Miguel Oliveira chez Trackhouse, ont eu beaucoup de mal à trouver leurs marques.

C'est désormais le verdict de la course qui est attendu afin d'établir une hiérarchie plus précise pour ce championnat, avec dans l'équipe américaine la conscience qu'une deuxième étape interviendra dans quelques semaines ("peut-être au milieu de la saison", selon Massimo Rivola) lorsque Raúl Fernández recevra à son tour la RS-GP24.