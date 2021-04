Aprilia confirme rester en MotoGP jusqu'en 2026

Aprilia a rejoint le clan des constructeurs ayant confirmé leur engagement en MotoGP pour le prochain cycle contractuel de cinq ans, qui débutera en 2022. La marque de Noale, revenue en MotoGP en 2015, réaffirme ainsi sa volonté d'inscrire son engagement sur la durée, dans ce qui est décrit comme "une mission d'excellence technologique, de recherche et d'expérimentation" au sein du Groupe Piaggio.

Seul constructeur à s'appuyer jusqu'à présent sur une équipe privée, Aprilia passera à une structure officielle classique en 2022. Le team Gresini avait déjà annoncé en décembre sa décision de redevenir une équipe indépendante à part entière, et évalue actuellement ses possibilités d'association parmi les six constructeurs de la catégorie reine.

En annonçant que les RS-GP officielles seront désormais alignées par une équipe officielle, Aprilia adresse un mot à la structure de Faenza qui sonne désormais comme des adieux : "Au team Gresini, et dans le souvenir ému de Fausto, vont l'estime et les remerciements d'Aprilia Racing pour ces années passées ensemble."

"Bien entendu, je suis heureux de cet accord", commente Massimo Rivola, administrateur délégué d'Aprilia Racing. "À partir de la saison prochaine, nous serons présents en tant qu'Aprilia Racing Factory Team. De nouvelles opportunités s'ouvrent, que nous espérons excellentes, et nous devrons gérer de nombreuses responsabilités supplémentaires. C'est une avancée naturelle, que nous accomplissons alors même que l'on commence à percevoir les premiers signaux positifs du grand travail que nous avons réalisé à Noale, avant tout au sein de notre structure et également sur nos magnifiques RS-GP."

"En cet instant, nos pensées et notre gratitude vont à Gresini Racing, qui nous a accompagnés durant ces années. Dans le souvenir ému de Fausto, je souhaite au team et à tous ses membres les plus grands succès pour les prochaines saisons", ajoute Massimo Rivola.

Marque la plus victorieuse en Grand Prix, Aprilia compte 38 succès au championnat dans la discipline, sur un total de 54 titres mondiaux dans les compétitions moto. Parmi les six constructeurs du MotoGP, c'était la dernière marque à ne pas avoir encore officialisé son engagement. KTM, puis Ducati, Honda, Yamaha et Suzuki ont tous annoncé avoir également signé un nouvel accord de cinq ans avec la Dorna.

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, ajoute : "Le partenariat entre Dorna et Aprilia Racing est une excellente nouvelle pour le championnat MotoGP. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre cette collaboration avec le constructeur italien dans un projet qui se fixe de nombreux objectifs, tous fascinants, non seulement dans l'optique des performances sportives mais aussi dans la croissance de l’excellence technique globale du championnat."

