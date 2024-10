Aprilia déchante en course et le GP du Japon tourne au "cauchemar"

Le week-end du Grand Prix du Japon a commencé par un coup dur chez Aprilia : l'annonce du départ de son directeur technique emblématique, Romano Albesiano, père d'une RS-GP qu'il a réussi à profondément révolutionner pour en faire l'une des motos gagnantes d'une ère pourtant dominée par Ducati. Trois jours plus tard, les visages étaient toujours autant fermés dans le clan de Noale, les résultats obtenus en piste durant ce week-end n'ayant en rien aidé à alléger les esprits.

Aleix Espargaró y a tout bonnement vu la course la plus difficile depuis trois ans. Depuis Aragón, l'Espagnol ne parvient plus à se mêler aux luttes à l'avant, lui pourtant habitué à venir titiller les hommes du premier groupe. Il l'a fait encore fait à Silverstone et au Red Bull Ring où il est allé chercher deux médailles de bronze en course sprint, mais depuis, il n'a plus retrouvé les points dans cet exercice et a vu sa position osciller invariablement entre la huitième et la dixième place en course longue.

Le GP du Japon n'a pas fait mentir cette mauvaise série, le pilote Aprilia ayant bouclé la course neuvième, à 30 secondes du vainqueur. La veille, il était tombé lors du sprint, alors qu'il évoluait hors des points, bien qu'encouragé par de gros changements de réglages inspirés par ceux de son coéquipier. Mais le bilan final ne connaît aucune réelle éclaircie, Espargaró se sentant complètement dominé au guidon d'une RS-GP à la peine.

"Si on regarde la position, oui", a-t-il répondu dimanche quand il lui a été demandé s'il y avait du positif à retirer de ce week-end, "mais je m'en fiche un peu de la position. L'écart avec le vainqueur est incroyable. Ça a été l'une des courses les plus difficiles des trois dernières saisons. On n'avait pas de grip du tout. C'est incroyable la différence en termes de grip !"

"J'ai fait un très bon départ, mais quand les Ducati m'ont dépassé, il n'y avait rien à faire. Je glissais tout le temps, je patinais, je patinais. J'ai réussi à arriver au bout, pour quelques virages seulement, je pense, parce que je n'avais déjà plus d'essence à cause du niveau de patinage. C'était un cauchemar."

Maverick Viñales n'avait qu'une envie dimanche : passer au prochain Grand Prix. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je suis complètement détruit physiquement, parce que je n'avais aucun grip du tout, donc j'ai dû me battre énormément", a ajouté Espargaró, décontenancé par l'efficacité des Ducati avec les pneus. "J'adorerais avoir une explication, mais je n'en ai vraiment pas. Ça fait trois courses qu’avec Romano, on ne parle que de ça pendant le meeting technique. La manière dont ils extraient le grip de leurs pneus est incroyable, c'est pour ça qu'ils explosent le record du tour, de même que le temps total de course qu'ils battent de plus de 10 ou 12 secondes. Et on n'est pas capable de suivre. Il n'y a rien que je puisse faire. Maverick a fait du très bon travail sur le tour qualif hier, mais on a vu hier et aujourd'hui que personne chez Aprilia n'a le rythme."

La course, le plus mauvais moment du week-end

Effectivement, Maverick Viñales avait créé la surprise en se qualifiant en première ligne. Cependant, dimanche, le Catalan n'a pas épilogué sur sa contre-performance. Après une course sprint gâchée par le holeshot device resté engagé trop longtemps, l'épreuve principale de dimanche l'a vu boucler le premier tour six rangs plus bas que sa place de départ, la faute à un contact avec Marc Márquez et à son incapacité à résister à la meute qui a fondu sur lui. Il a fini par tomber à la mi-course alors qu'il occupait la 12e position.

"Je ne sais pas si les conditions d'adhérence ont changé ou quoi mais c'était la plus mauvaise séance du week-end en termes de performances et de sensations. C'est tout", a-t-il commenté. "La moto est telle qu'elle est donc on ne peut rien faire d'autre qu'essayer d'oublier ce week-end, même si j'ai fait de bonnes choses. On aimerait ne pas perdre trop de temps avec ce week-end et pleinement se concentrer sur le prochain, dans deux semaines."

Assurant être convaincu que "l'opportunité [d'Aprilia] se trouve à Mandalika et à Phillip Island", Viñales entend "revenir aux bonnes positions" la semaine prochaine en Australie, sans espoir toutefois pour le reste de cette fin de saison. "Je savais que parmi les courses outre-mer, Mandalika et Phillip Island seraient nos pistes. Je pense que le reste sera comme le Japon."

Pour Massimo Rivola, il est toutefois essentiel de rester mobilisé dans cet océan de pensées négatives. "Maverick nous a offert d'excellentes qualifications, ce qui nous a rendus optimistes quant au fait que nous ayons retrouvé notre vitesse. Néanmoins, les courses − bien que conditionnées par des débuts médiocres − ont raconté une histoire différente", admet le patron d'Aprilia Racing. "Nous devons absolument rester concentrés pour cette fin de saison et travailler plus dur que jamais pour comprendre où nous faisons erreur."

Avec Luca Bartolomeo