Aprilia prêt à suivre "deux voies de développement" pour ses pilotes

Les récents progrès de Maverick Viñales avec l'Aprilia sont le fruit de son adaptation à la moto mais cette dernière se rapproche également de plus en plus de ses besoins, très différents de ceux d'Aleix Espargaró, principal artisan du développement de la marque ces dernières années. Avec désormais deux pilotes capables de jouer les premières places, Aprilia ne veut pas se poser la question de qui satisfaire le plus dans le développement de sa machine, la firme de Noale étant prête à répondre au demandes des deux représentants de son équipe officielle, même lorsqu'elles sont opposées.

"On doit suivre les deux pilotes", a déclaré Romano Albesiano, directeur technique d'Aprilia. "On a confirmé le fait que chaque pilote a son propre ressenti, surtout sur le châssis, et qu'ils ont besoin de différentes solutions. On doit suivre différentes lignes, on ne peut pas décider de n'en suivre qu'une et de ne pas prendre l'autre en considération. Si c'est nécessaire, on peut suivre deux voies de développement différentes et nous le ferons, il n'y a pas de problème."

Aprilia a déjà commencé à différencier les machines de ses deux pilotes, afin de permettre à Maverick Viñales d'exploiter les forces de son pilotage. "Depuis Montmeló, je pilote une moto légèrement différente de celle d'Aleix, surtout au niveau du châssis", a confié celui qui reste sur une troisième place à Misano. "La force d'Aleix est de freiner très fort en entrant en courbe. J'ai une technique différente donc, avec Aprilia, on a cherché ce qui est le mieux pour les deux pilotes et pour le moment, ça fonctionne Je suis très content de notre travail et de ce qui va arriver. Je suis vraiment satisfait de la façon dont Aprilia travaille actuellement."

Cette semaine, Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont pu découvrir un nouveau châssis prévu pour 2023 mais qui devrait être à minima évalué une nouvelle fois au GP d'Aragón la semaine prochaine, et peut-être utilisé dès cette année. Espargaró en disposait mercredi matin mais son travail a été interrompu par une chute et surtout une fracture d'un doigt. Viñales est de son côté déjà très encouragé par cette évolution qui va dans son sens.

"Je me sentais beaucoup mieux sur la moto", a indiqué le pilote de Roses après l'avoir évalué. "C'était très important de comprendre la situation et de le tester ici parce qu'en théorie, il s'agit du châssis de l'an prochain. Chez Aprilia, on veut se battre pour la victoire donc on va essayer de le lancer cette année parce que je me sens très bien [avec]."

"Il sera très intéressant de le tester sur plusieurs circuits parce qu'ici, on a beaucoup d'adhérence", a ajouté Viñales. "On verra comment il fonctionnera en Aragón, où il y aura moins de grip. Mais je pense qu'on a fait de gros progrès sur le châssis, je me suis immédiatement senti mieux quand je l'ai découvert [mardi] et j'ai accumulé les tours [mercredi]."

Viñales a également profité des essais de cette semaine pour parfaire les réglages de sa moto après avoir échoué à tenir le rythme de Pecco Bagnaia et Enea Bastianini en fin d'épreuve au GP de Saint-Marin : "On s'est beaucoup concentrés sur les réglages de course parce que c'était important. Le week-end dernier, j'ai un peu souffert dans la deuxième partie de la course, je n'ai pas pu être aussi rapide que Pecco et Enea, donc on s'est concentrés sur ça et on a clairement progressé pendant ce test. C'est très positif pour nous."

"On a aussi récolté beaucoup d'informations pour l'année prochaine et naturellement, on a testé des choses qui se rapprochent de ce que j'aime sur la moto. Je suis très content du résultat et du travail mené avec Aprilia pour améliorer la moto l'an prochain."

Aprilia avait peu d'autres nouveautés majeures à tester à Misano, si ce n'est quelques pièces aérodynamiques et des modifications sur l'accélérateur ou l'échappement. "On n'essaye généralement pas la nouvelle moto si tôt dans la saison donc on verra probablement la vraie nouvelle moto l'an prochain [au test de] Sepang", a précisé Albesiano. "On essaye des sections ou des concepts séparés de la nouvelle moto en les appliquant à l'actuelle."

Le constructeur italien dispose désormais d'une machine arrivée à maturité et qui sera plus difficile à faire évoluer sans les concessions techniques, perdues pour 2023, mais cette situation nouvelle n'inquiète pas l'ingénieur : "C'est du point de vue du moteur [avec moins d'exemplaires autorisés pour la saison] que les concessions vont le plus nous affecter, mais on a déjà programmé des tests au banc d'essai. On doit juste anticiper les opérations mais ce n'est pas un drame."

