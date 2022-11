Aprilia et Ducati préparent 2023 à Jerez

Charger le lecteur audio

Les constructeurs MotoGP ont beau avoir officiellement fermé les box de leurs équipes jusqu'en février prochain, ils continuent en pratique de préparer la saison 2023, et pas uniquement dans leurs usines. Aprilia et Ducati ont ainsi organisé un test privé les 15 et 16 novembre sur le circuit Ángel Nieto, à Jerez, avec leur pilote d'essais respectif.

Lorenzo Savadori a roulé pour le compte d'Aprilia avec l'objectif principal d'essayer de nouvelles configurations électroniques. La météo a quelque peu perturbé le test mais l'Italien a été en mesure d'effectuer 134 tours dans des conditions mixtes, ce qui a permis d'ajouter un grand nombre de données à celles déjà recueillies lors du test officiel organisé à Valence avec toutes les équipes MotoGP juste après le Grand Prix.

Aprilia avait conclu ce test en tête aux côtés de Ducati, Maverick Viñales et Aleix Espargaró s'étant emparés des deuxième et cinquième places, sans oublier la quatrième position de Miguel Oliveira, nouvellement arrivé et déjà très à l'aise au guidon de la RS-GP. Les trois hommes ainsi que Raúl Fernández, quatrième pilote de la marque, se sont par ailleurs rendus à Cologne afin de travailler une journée dans la soufflerie.

Viñales et Espargaró ont centré leur travail sur le premier prototype de 2023 avec de nombreux essais aérodynamiques, quand Oliveira et Fernández ont plutôt cherché la meilleure configuration au niveau de leur position de pilotage. Si le constructeur ne disposait d'aucune nouveauté lors du test, il va désormais pouvoir œuvrer pleinement à leur élaboration en vue du premier test officiel de l'année, qui se tiendra en février sur le circuit de Sepang, en Malaisie.

Ducati était également présent à Jerez avec Michele Pirro. La marque de Borgo Panigale disposait déjà d'un premier prototype à Valence, réévalué par le pilote italien cette semaine, mais aucune grosse nouveauté n'avait été remarquée. Pour autant, ses pilotes, Luca Marini en tête, avaient fini aux avant-postes.

Aprilia et Ducati laissent leur place au troisième constructeur européen puisque KTM effectuera également une journée d'essais à Jerez, lundi prochain, avec son équipe de test dont fait partie Dani Pedrosa.