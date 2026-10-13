MotoGP

Aprilia envisage des consignes d'équipe alors que la lutte pour le titre s'intensifie

À cinq manches de la fin, Aprilia se trouve face à un dilemme : faut-il donner la priorité à la course au titre de Jorge Martín ou continuer à apporter un soutien identique à Marco Bezzecchi ?

Rachit Thukral

Publié: 13 oct. 2026, 13:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia a admis envisager de mettre en place des consignes afin de renforcer ses chances de remporter le championnat face à Ducati. Le constructeur insiste toutefois sur le fait que ses pilotes restent libres de courir pour l'instant.

La marque de Noale a fêté au GP d'Indonésie un quadruplé historique, avec la victoire de son pilote d'usine Marco Bezzecchi au terme d'un long duel face à Raúl Fernández, sur la moto du team satellite Trackhouse. Jorge Martín a complété le podium, suivi par Ai Ogura.

Mais même si Aprilia a dominé la course de dimanche, elle doit mettre le paquet pour prendre le dessus sur Ducati dans une lutte pour le titre qui a penché d'un côté puis de l'autre cette saison.

À l'issue de l'épreuve de Mandalika, Martín conserve une mince avance de deux points au classement général sur Marc Márquez. Bezzecchi occupe pour sa part la troisième place, à 46 points, après un été difficile au cours duquel il a écopé d'une suspension et s'est blessé au genou et à la clavicule.

Márquez ayant montré sa capacité à profiter de chaque erreur commise par les deux pilotes de Noale, Aprilia a bien conscience qu'il va peut-être falloir apporter un soutien total à Martín dans la lutte pour le titre. Cela signifierait donner la priorité à un pilote qui partira chez la concurrence (Yamaha) la saison prochaine, plutôt qu'à celui qui représente l'avenir à long terme de l'équipe.

Pour le moment, et alors qu'il reste cinq manches à disputer, Aprilia a déclaré continuer à soutenir Bezzecchi et Martín de la même façon. Mais le constructeur a également révélé qu'il envisageait d'imposer des consignes d'équipe afin de ne pas gâcher sa meilleure chance de remporter le titre mondial.

"C'est une bonne chose d'avoir ce genre de problème, cela nous permet de gérer la situation. Pour l'instant, comme l'a déclaré notre PDG Massimo [Rivola], la situation est totalement libre", a déclaré Fabiano Sterlacchini, directeur technique d'Aprilia. "[Mais] il est clair que nous commençons à discuter entre nous pour établir des lignes directrices afin d'éviter tout problème."

Raúl Fernández (Trackhouse Racing) et Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabiano Sterlacchini a expliqué que, bien qu'il n'y ait pas de besoin immédiat de telles consignes, Aprilia pourrait bientôt devoir établir un cadre clair pour s'assurer que son quatuor de pilotes ne se nuise pas mutuellement.

Outre le championnat pilotes, Aprilia est engagée dans une lutte acharnée pour le titre des constructeurs, devançant Ducati de seulement 12 points avant le prochain Grand Prix, en Australie.

"Nous n'avons pas fixé de date butoir, mais d'ici quelques courses, le moment viendra peut-être d'avoir une discussion avec Massimo et de définir une stratégie d'équipe sans 'si' ni 'mais'", a ajouté le directeur technique.

"Nous en sommes encore assez loin pour l'instant, il y a beaucoup de points à prendre, et tout peut arriver. Nous sommes à l'aise avec cette liberté pour l'instant, mais je ne sais pas pour combien de temps."

La nécessité d'imposer des consignes s'est fait sentir après la course sprint de samedi, au cours de laquelle Raúl Fernández et Marco Bezzecchi ont tous deux abandonné après avoir été pris dans l'embouteillage du premier virage. Cet incident, combiné aux problèmes rencontrés par Jorge Martín par la suite, a offert la victoire à Marc Márquez, principal rival d'Aprilia.

Sterlacchini a déclaré que, même si des consignes générales données depuis le muret des stands pouvaient aider, le sprint avait montré que des risques subsistaient dès lors que plusieurs pilotes d'un même constructeur se livraient bataille en piste.

"Malheureusement, avec l'accident de samedi, nous avons constaté que cela fait partie du jeu. Et même si l'on s'efforce de clarifier les rôles, les possibilités et les risques, il arrive parfois que certaines choses se produisent."

À la suite de la chute de samedi, Fernández s'en est pris à Bezzecchi, l'accusant d'avoir agi d'une manière qui n'était pas professionnelle et de s'être davantage concentré sur lui que sur les Ducati rivales dans ce freinage pour entrer dans le premier virage. Sterlacchini a révélé qu'Aprilia avait organisé une réunion de conciliation avant la course de dimanche afin d'éviter que les tensions ne s'aggravent au sein de l'équipe.

"Tout est difficile. Ici, tout est poussé à l'extrême, y compris l'attitude des pilotes et leur nervosité", a-t-il déclaré. "Ce matin, Massimo et moi avons décidé d'organiser une table ronde afin de discuter de tout cela et de mettre les choses au clair. Souvent, les tensions proviennent de malentendus plutôt que de véritables problèmes. Nous avons décidé d'en discuter, et tout s'est bien passé."

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