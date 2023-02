Pour Aprilia, "les erreurs ne sont pas permises" en 2023

Charger le lecteur audio

À la veille du lancement officiel de la saison 2023 avec l'entrée en piste des pilotes titulaires à Sepang, on sait d'ores et déjà que la nouvelle RS-GP sera particulièrement modifiée. Le Shakedown qui s'est déroulé en début de semaine a en effet révélé de nombreuses évolutions, montées sur pas moins de six motos différentes. Un changement radical comparé au test de Valence, effectué en novembre dernier, durant lequel Aprilia n'avait apporté aucune nouveauté.

Le gain de puissance a été au cœur du travail hivernal des équipes de Romano Albesiano, le directeur technique d'Aprilia, afin "d'optimiser les frottements du moteur et le rendement volumétrique". Aleix Espargaró n'avait cessé de répéter l'an dernier son besoin d'avoir un meilleur moteur pour se battre à armes égales avec la Ducati, qui est la machine de référence du plateau.

"La puissance aide bien évidemment et on travaille dessus, ainsi que sur la façon dont on a besoin que la puissance soit distribuée au sol, mais il ne s'agit pas que de puissance", souligne le patron du programme Aprilia, Massimo Rivola, auprès du site officiel du MotoGP. L'un des éléments essentiels aujourd'hui est en effet l'aérodynamique, et l'influence de l'Italien, arrivé directement de la Formule 1, semble être montée d’un cran au vu des évolutions aéros révélées lors du Shakedown, notamment des entrées d'air typées F1.

La marque de Noale a néanmoins fait évoluer "presque toutes les parties de la moto" selon Albesiano, avec également de nouvelles fonctions du côté de l'électronique afin d'optimiser "certaines stratégies" du package aérodynamique. "Ça devrait être clairement différent et clairement plus évolué que le précédent", confirme-t-il. "Concernant notre niveau, je suis vraiment certain que nous avons progressé et passé un véritable cap."

Le but de ces nombreuses évolutions est évidemment de progresser par rapport à la saison dernière et de ne pas réitérer les erreurs de la fin de la saison. Si Aprilia est entré dans la course au titre avec Espargaró durant la majeure partie de l'année, les résultats ont été en nette baisse sur les derniers Grands Prix, en raison de soucis d'organisation et de problèmes techniques.

Avec l'instauration des courses sprint et un rythme plus intense que jamais, le constructeur sait que monter d'un cran est inévitable pour tenter de viser à nouveau le titre cette saison, et l'objectif est clair. "Il ne faut pas être bons, il faut être parfaits, de la première à la dernière course. Les erreurs ne sont pas permises", prévient Albesiano.

"Pas beaucoup de pilotes plus rapides" qu'Espargaró en début de course

"Je suis persuadé à 100% que la saison 2023 sera d'une façon ou d'une autre un peu plus facile parce qu'on a beaucoup appris de la saison 2022", considère de son côté Espargaró, qui n'avait pas caché sa grande déception sur la fin de la saison. Malgré l'amertume de ne pas avoir pu conclure sur une aussi bonne note que lors de la première partie de l'année, c'est la fierté qui l'avait finalement emporté, après cinq ans de travail acharné pour faire arriver la RS-GP sur le devant de la scène.

Considérant que le plus dur est désormais derrière, il espère logiquement que la saison à venir sera meilleure que la précédente, avec l'impératif de voir son niveau et celui de son équipe se maintenir "sur toute la saison" cette fois. Chez Aprilia, la confiance en son leader reste toujours aussi élevée, et Rivola s'attend à le voir évoluer devant. "Je pense que notre capitaine sera super prêt, surtout au début. Lors des cinq premiers tours, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de pilotes plus rapides qu'Aleix", assure-t-il.

Maverick Viñales et Aleix Espargaró.

Un leader qui n'est désormais plus seul aux avant-postes puisque Maverick Viñales a décroché trois podiums l'an passé. Une montée en puissance appréciée par Espargaró, qui s'attend à devoir se surpasser encore plus pour ne pas se laisser détrôner.

"J'espère qu'on va pouvoir monter sur le podium ensemble avec Maverick. Deux Aprilia sur le podium, ça serait un rêve. Il m'a poussé à un autre niveau, j'adore avoir un coéquipier fort. En termes de développement c'est la même chose. J'étais un peu seul lors des dernières années et pour la première fois, on a pu développer la moto ensemble en 2022. Je n'ai aucun doute quant au fait que cette année ça va être dur de le battre."

Avec une moto plus évoluée que jamais et deux pilotes en mesure de jouer la victoire, Aprilia est prêt à lancer sa saison 2023, qui débutera dès demain avec l’entrée en piste de l’intégralité du plateau MotoGP sur le circuit de Sepang dès 10h (3h heure française).