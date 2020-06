Rivola est rassuré par la fiabilité de l'Aprila RS-GP à Misano

Après les tests de Sepang et Losail, en février, Aprilia avait de nombreux motifs de satisfaction sur le plan de la performance, mais la fiabilité de la toute nouvelle RS-GP laissait quelques doutes au manufacturier italien, qui espérait régler quelques derniers soucis avant de débuter la campagne au Qatar mi-mars.

Finalement, le début de saison a été reporté à cause de la pandémie de COVID-19 et un test collectif de trois jours a été organisé cette semaine à Misano pour permettre aux teams le souhaitant de se remettre dans le bain. Aleix Espargaró a repris le guidon pour la première fois et Bradley Smith a pu commencer sa préparation pour le début de saison, puisqu'il remplacera Andrea Iannone tant que celui-ci n'a pas de réponse à son recours devant le TAS. Ces tests ont aussi permis à Aprilia de mettre en pratique le travail effectué depuis la réouverture des usines et les progrès accomplis tant sur la performance que sur la fiabilité, comme l'expliquait Massimo Rivola au soir de la première journée d'essais.

"Nous sommes enfin de retour sur la bonne voie et le point positif est que nous avons pu rouler sans problème, ce qui n'était pas acquis puisque la moto est nouvelle", a déclaré le directeur du programme MotoGP d'Aprilia à Motorsport.com. "Nous avons également fait un bon tour et nous sommes globalement satisfaits. Aleix a dû enlever la rouille, il était bloqué sur la moto, alors que Bradley l'avait déjà fait il y a deux semaines, il était donc déjà un peu plus confiant et a fait 75 tours, contre 61 pour Aleix."

"Nous devons trouver de la fiabilité et nous n'avons pas encore cherché la performance. Mais nous n'avons pas peur parce que nous savons que ce n'est pas la meilleure piste pour les caractéristiques de notre moto. Le meilleur temps était un 1'33"0 pour la KTM de Pol Espargaró. Nous avons fait 1'33"9 avec Aleix et 1'34"0 avec Bradley. Il est donc clair que nous devons encore procéder à quelques ajustements. Mais nous devons également nous rappeler que KTM était aux premières loges ici l'année dernière."

S'il confirme un retard en performances sur les autres équipes, Rivola ne tire pas la sonnette d'alarme avec une moto encore récente et une marge de progression forcément importante : "Dans tous les cas, il y a de l'enthousiasme et de la volonté donc c'est très positif. Il est vrai que nous sommes encore loin du compte et que nous devons travailler comme nous le faisons aujourd'hui de manière sérieuse et professionnelle, en essayant de faire un pas à la fois et sans paniquer sur nos performances. Le pilote s'intéresse aux temps, mais ceux-ci viendront, car il s'agit d'une combinaison de facteurs."

Rivola a aussi confirmé que la décision de remplacer Iannone par Smith avait été évidente pour Aprilia, après le travail effectué par le Britannique sur la RS-GP, une moto qu'il connaît très bien. Le directeur du programme s'est aussi félicité de la préparation physique de son pilote, et de l'effet positif que sa présence a eu sur Espargaró. L'Italien est rassuré que Smith bénéficie de l'opportunité apportée par ces journées d'essais, afin de se mettre dans la peau du pilote titulaire qu'il est désormais.

"Il est notre pilote d'essai et il connaît la moto parce qu'il la développe, il est donc normal que ce soit lui qui commence la saison. Nous verrons ensuite quand Andrea reviendra, le plus tôt possible, espérons-le. D'un point de vue physique, je l'ai trouvé très bien préparé. Il a fait 75 tours [en une journée], ce qui sur cette piste et par ces températures n'est pas mal du tout. Il est prêt, et c'était la première fois qu'il roulait avec son partenaire, il a réussi à se rapprocher d'une référence comme Aleix et cela l'a motivé encore plus. C'est important, parce que nous avons besoin que Bradley fasse le travail mental pour passer de pilote d'essai à titulaire. Pour l'instant, ça va très bien et je dois dire que je suis très heureux."

Propos recueillis par Matteo Nugnes