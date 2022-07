Aprilia veut garder les pieds sur terre après ses exploits

Charger le lecteur audio

Espérée depuis le lancement du programme actuel en 2015, la récompense a longtemps semblé très lointaine pour Aprilia, pour ne pas dire inatteignable. Cette première moitié de championnat a pourtant tout bouleversé. Dans la continuité des progrès accomplis depuis deux ans, et notamment d'un premier podium obtenu l'été dernier, la marque italienne s'est alignée sur la concurrence et a réussi à s'imposer en Argentine.

Il s'agissait de la première victoire d'Aprilia depuis 2011 toutes catégories confondues. Le hasard faisant bien les choses, la précédente, obtenue en 125cc, l'avait été par… Maverick Viñales ! Mais l'exploit concerne surtout le palmarès de la marque de Noale dans la catégorie reine des Grands Prix, car il s'agissait là d'un tout premier succès.

Les constructeurs victorieux en 500cc et MotoGP

Dix-huitième constructeur à en rejoindre le palmarès, Aprilia a également pour la première fois placé un pilote en tête du championnat dans cette catégorie. Prouvant que la victoire de Termas de Río Hondo était loin d'être une réalisation isolée, Aprilia en est à six podiums à ce stade, un score inédit, et voit Aleix Espargaró alimenter course après course ses espoirs de titre.

"La première partie de la saison a été très positive pour nous. Nous sommes vraiment heureux des premières courses. Chez Aprilia Racing, tout le monde est fier du niveau que nous avons atteint", se réjouit Paolo Bonora, directeur de la compétition, auprès du site officiel du MotoGP, alors que Maverick Viñales vient de renforcer à son tour le bilan global en décrochant un premier podium.

"À l'heure actuelle, nous progressons course après course avec Maverick, petit à petit. Nous aimons énormément son approche des courses et on peut voir que sa progression est constante. Nous poussons à ses côtés afin qu'il soit en confiance sur la moto. En ce qui concerne Aleix, que dire ? Il réalise un travail incroyable. La première partie de la saison a été absolument incroyable pour nous et nous essayons désormais de le maintenir dans un environnement de confort afin qu'il continue à attaquer de la meilleure façon."

Ni Aprilia ni son leader ne souhaite en effet s'arrêter là. Alors que le cap de la mi-saison est passé depuis peu, Aleix Espargaró compte tout juste 21 points de retard sur Fabio Quartararo au classement des pilotes, tandis qu'Aprilia a pris les commandes du championnat des équipes (16 points d'avance sur le team d'usine Yamaha) et se trouve dans le trio de tête parmi les constructeurs, derrière Ducati (91 points d'écart) et Yamaha (74).

"Personnellement, mais je crois que c'est très réaliste, je pense que ce qui se passe actuellement est une récompense méritée de nos efforts", soulignait Paolo Bonora lors d'une conférence de presse réservée aux six constructeurs en marge du Grand Prix des Pays-Bas. Bien que conscient du potentiel de son équipe, le responsable italien se montrait toutefois prudent sur les chances de titre, refusant de miser sur le fait qu'Espargaró pourra rester en lice jusqu'à la fin du championnat.

"Je ne veux rien dire", souriait-il. "Ma méthode de travail consiste à garder les pieds sur terre, à continuer à travailler comme nous l'avons fait depuis de nombreuses années et à avancer pas à pas, course après course. Nous ne voulons pas réfléchir plus loin, mais continuer à travailler comme nous l'avons fait est selon nous la bonne façon de gérer les courses."

"Nous ne voulons pas penser à autre chose qu'à travailler dur course après course", a-t-il insisté. "Nous voudrions garder les pieds sur terre comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Travailler dur et bien, c'est certain, mais conserver cette manière de travailler, en avançant pas à pas et nous verrons à l'avenir."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud