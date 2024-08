Aprilia fait de la gestion du pneu sa priorité pour contrer Ducati

Plus la saison avance et plus la gestion du pneu arrière apparaît comme l'une des forces de Ducati, actuellement invincible en MotoGP. La marque a monopolisé toutes les places sur le podium des courses principales lors des sept derniers Grands Prix et elle reste sur un quintuplé à Silverstone, où ses huit motos figuraient dans le top 10.

Après l'arrivée, Jack Miller a constaté à quel point les Ducati préservaient mieux la gomme arrière que la KTM. Chez Aprilia, Aleix Espargaró a vu les troupes de Borgo Panigale "deux crans devant" dans ce domaine et le patron du constructeur en MotoGP, Massimo Rivola, reconnaît la nécessité de travailler sur la gestion du pneu arrière.

"Si on regarde [la course de Silverstone], nous étions 40 secondes plus rapides que l'an dernier, ce qui est une éternité, mais à dix secondes du premier", a relevé Rivola au micro de Sky Sport, diffuseur du MotoGP en Italie. "Oui, nous étions à 2"5 de Pecco, mais c'est une piste où Aprilia a toujours été rapide... Nous voyons que dans les performances d'ensemble, il y quelque chose que nous faisons mal."

Lire aussi : MotoGP Ducati dominateur grâce à sa maîtrise du nouveau pneu arrière ?

"Ou plutôt, Ducati fait quelque chose particulièrement bien, surtout depuis le retour sur les pistes européennes. Je sais qu'ils ont profité d'un test à Barcelone, où il y a très peu de grip, pour faire des progrès. Après, ils ont été bons."

"Nous n'avons pas tout assemblé pour avoir les performances et les résultats que nous attendions et cela doit nous pousser à un examen de conscience, pour comprendre comment progresser," a ajouté le dirigeant. "C'est vrai que nous sommes beaucoup plus rapides avec les pneus de cette année, ils ont beaucoup modifié la dynamique des motos."

Massimo Rivola Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour remédier à ce problème, Rivola songe à modifier profondément la façon dont Aprilia aborde les week-ends. Aleix Espargaró, très performant le vendredi à Silverstone, craignait de régresser dans la hiérarchie à Silverstone et comme dans les courses précédentes, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Maverick Viñales s'est de son côté interrogé sur la pertinence des relais effectués le vendredi, souvent limités à quatre tours, et Rivola va dans son sens.

"Il y a un problème de gestion de la performance liée à l'usure du pneu. Nous devons vraiment nous concentrer sur ça, peut-même dans la planification du week-end, au moins de risquer de passer par la Q1 parfois. Nous avons probablement besoin de plus d'informations dès le vendredi. Dès que nous mettons la moto en piste, nous sommes immédiatement rapides, mais nous avons tendance à caler, principalement sur la question du pneu."

"Je pense qu'il faut se pencher sur les réglages mécaniques et électroniques. Et sur la façon de gérer le week-end. Il faut peut-être essayer d'amener le pneu plus loin, de regarder ces choses qui font une différence."

Avec Lorenza D'Adderio