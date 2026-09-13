L'Aprilia devient blanche, avec une livrée en hommage à Gilles Villeneuve
Aprilia troque le noir pour du blanc au GP de Saint-Marin, avec une livrée qui fait référence à Vespa et à Gilles Villeneuve.
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
La livrée Vespa et Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano
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Les Aprilia auront des couleurs spéciales ce dimanche à Misano, en abandonnant brièvement le noir pour du blanc. La marque italienne a dévoilé une livrée nommée "Perla Bianca", inspirée de Vespa, qui fait partie du même groupe, mais aussi par Gilles Villeneuve.
Quel est le lien ? En 1981, Gilles Villeneuve a remporté le GP de Monaco avec une combinaison blanche. Le logo "Piaggio Vespa" était présent sur sa combinaison. La livrée de ce dimanche fait revivre ces couleurs et rend hommage aux 80 ans de Vespa ainsi qu'au pilote de F1.
Les combinaisons de Marco Bezzecchi et Jorge Martín s'inspirent de cette combinaison blanche, et les membres de l'équipe Aprilia porteront des tenues blanches. La combinaison de Villeneuve sera quant à elle exposée à l'extérieur du garage Aprilia.
"Pour les 80 ans de Vespa, une icône qui a traversé les générations et qui représente encore aujourd'hui un symbole reconnu dans le monde entier, nous aurions manqué à notre devoir si nous n'avions pas célébré le lien avec Gilles Villeneuve, l'un des pilotes les plus appréciés de l'histoire de la Formule 1", a déclaré Massimo Rivola, le patron d'Aprilia Racing.
"Gilles a rendu des millions de passionnés amoureux de son talent, tout comme Vespa a gagné le cœur de millions de gens."
"Faire renaître ce souvenir à Misano pour notre course à domicile est un moyen de célébrer deux icônes qui, même si elles viennent de mondes différents, ont laissé une trace indélébile dans l'histoire et l'imaginaire collectif de millions de gens."
La livrée Vespa en hommage à Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano.
Photo de: Aprilia Racing
"Il y a aussi une belle coïncidence avec le Grand Prix d'Espagne à Madrid en Formule 1 ce week-end. C'est précisément à Jarama, en 1981, que Gilles Villeneuve a décroché sa dernière victoire, l'année de la combinaison que nous avons choisie de réinterpréter."
Les Aprilia ne seront pas les seules machines à se parer de blanc ce dimanche puisque Gresini a décidé de reprendre la livrée des motos pilotées par Marco Simoncelli en MotoGP.
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