Aprilia loin du niveau espéré et des Ducati à Sepang

Aprilia a réalisé son plus faible week-end de la saison, en Malaisie, ne rapportant que cinq points avec l'ensemble de ses pilotes au cumul des deux courses disputées. Ils correspondent en tout et pour tout à la 11e place de Maverick Viñales dimanche, alors qu'Aleix Espargaró et les deux représentants du team satellite RNF ont abandonné lors de l'épreuve principale. Samedi, pendant le sprint, Viñales avait déjà été le mieux classé du quatuor, mais sa dixième position le situait hors de la zone des points.

"Ça n'a pas été une course fantastique, pas une course positive au vu du résultat", a concédé Viñales dimanche, "car je pense qu'on a un niveau bien plus élevé que celui que l'on a montré ce week-end. Mais, au moins, j'ai récolté beaucoup d'informations qui seront, je pense, très importantes pour l'avenir. J'ai fait toute la course derrière Marini, donc j'ai très bien compris comment la Ducati fonctionne et les trajectoires qu'ils prennent. Ce sont des informations très importantes pour les ingénieurs à l'avenir."

"J'ai amélioré de 25 secondes par rapport à l'année dernière, même en étant en difficulté. Je m'attendais à être plus rapide, mais parfois c'est comme ça. Il faut qu'on remonte, qu'on se remobilise à nouveau pour rebondir au Qatar. On ne sait jamais : ça peut mal se passer sur une piste, et puis on est arrivés à Mandalika et on était proche de la victoire", a rappelé le pilote espagnol, qui a affiché un esprit résolument positif tout au long du week-end malgré la supériorité évidente des Ducati.

Aleix Espargaró ne s'est pas non plus départi de sa bonne humeur, néanmoins il a très vite compris qu'il ne ferait pas de merveilles sur la piste de Sepang. Même si ses quatre chutes de vendredi étaient à mettre sur le compte d'une fourche qui ne lui plaisait pas et qu'il s'est empressé de retirer le lendemain, il n'a pas réussi à sortir du lot par ses performances. Pour la première fois de la saison, il a manqué la Q2, puis s'est battu dans le peloton lors des courses, jusqu'à tomber dimanche.

"Vraiment un week-end à oublier", commentait-il après cet abandon. "Ce matin, on a complètement changé la moto pour essayer de gagner en vitesse. J'ai surélevé l'avant, raccourci le bras oscillant… J'étais plus fort, j'étais même très rapide au warm-up, mais j'ai dit à mon team que j'avais l'impression d'être encore plus sur l'avant, donc que le risque était très élevé... et ça a effectivement été le cas, je suis tombé."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro a fini son week-end par une chute.

Dès le début du week-end, Espargaró n'avait pu que constater la domination des Ducati, qui ont d'ailleurs fini par verrouiller les six premières places de la grille de départ, une première, avant de réaliser des quadruplés lors des deux courses. Malgré des progrès personnels pour Aprilia sur cette piste, l'écart était trop net pour que les RS-GP rivalisent.

"On n'a pas la vitesse ici, on manque d'accélération et on a beaucoup de mal à stopper la moto. On a tous les mêmes problèmes chez Aprilia, c'est difficile ici", constatait Espargaró dès samedi. "Soit c'est Aprilia qui ralentit, soit ce sont les autres constructeurs qui continuent à progresser parce que j'ai été plus rapide que jamais ici − 1'58"0 c'est un chrono très rapide après le désastre d'hier − mais ils sont une demi-seconde plus rapides ! Alors on peut voir les choses de différentes manières, mais si les autres ont progressé plus que vous, et il faut trouver la solution. On manque un peu de compétitivité."

Encore cinquième du championnat à cet instant, l'Espagnol y voyait "un bon résultat", mais rappelait : "On vise bien plus et à l'heure actuelle, ça semble loin." Son abandon de dimanche a ensuite permis à Johann Zarco de lui prendre cette cinquième place au classement général.

Aux performances très mitigées des pilotes officiels se sont ajoutées celles du team RNF, avec la 17e et la 18e places de Raúl Fernández et Miguel Oliveira au sprint, puis leur double abandon dimanche, l'un sur chute, l'autre à cause d'un problème technique. Razlan Razali s'est dit "extrêmement déçu, frustré mais aussi en colère" après ce résultat.

"Il s'agit du troisième [double] abandon de l'équipe et il intervient sur mon Grand Prix à domicile. C'est très difficile à accepter", pestait le Malaisien dimanche. "C'est comme ça, nous devons aller de l'avant, vers les deux dernières courses. En tant qu'équipe, nous devons vraiment comprendre ce qui n'a pas été, trouver une solution avec Aprilia, travailler extrêmement dur afin de faire au mieux pour nos deux pilotes en vue des deux dernières manches."

Une chaleur supportable pour Viñales

À l'image de ce qu'a été l'ensemble du week-end, les responsables de Noale pouvaient néanmoins compter sur Maverick Viñales pour des mots positifs. Car le pilote espagnol n'a pas manqué de remercier les ingénieurs pour le système mis en place en quelques jours afin de contrer la chaleur dégagée par la moto.

"J'ai terminé la course, c'est un bon signe !" s'est réjoui le Catalan, qui avait été contraint à l'abandon à Buriram, épuisé. "Je pense qu'en Thaïlande, j'aurais terminé la course si j'avais eu ça, alors c'est important. On va voir, on va continuer à améliorer la moto parce qu'elle est très chaude. On a parlé avec d'autres pilotes et ils ne se plaignent jamais d'avoir une moto chaude, donc il faut qu'on progresse sur ce point."

Aleix Espargaró, lui, a estimé que le tube positionné sur le réservoir afin de dégager l'air chaud n'avait pas changé grand-chose. "On n'a pas pu régler cela. Ça a été très dur, mais au final je n'ai fait que huit tours en course, donc ça ne m'a pas affecté", a-t-il expliqué.

Mais prenant la situation dans son ensemble, lui aussi a essayé de retenir les éléments encourageants de la tournée outre-mer qui touche à sa fin, et qui s'était révélée extrêmement pénible l'an dernier. "En Inde, le moteur a cassé alors que j'étais cinquième ; au Japon, j'étais cinquième ; en Thaïlande, pareil. On a été compétitifs, mais ce week-end a été un désastre total, il nous faut l'analyser parce qu'il n'y a pas d'explication", a souligné le #41.

Avec Germán Garcia Casanova