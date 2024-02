Aprilia prévoit quatre wild-cards pour Lorenzo Savadori en 2024

Si le nouveau système de concessions du MotoGP prive Ducati de toute wild-card cette année, KTM et Aprilia auront droit à six, comme Yamaha et Honda, le nombre prévu pour les marques appartenant aux catégories C et D. Mais contrairement aux marques japonaises, KTM et Aprilia devront réaliser leurs tests en dehors des courses sur seulement trois circuits figurant au calendrier.

Aprilia a défini le programme mené par Lorenzo Savadori, son pilote d'essais, pour les tests et les participations en wild-cards. L'Italien ne devrait être au départ que de quatre Grands Prix cette année. "Le plan d'Aprilia pour 2024 est très exigeant", a expliqué Paolo Bonora, le directeur de l'équipe Aprilia, au site officiel du MotoGP. "Nous avons décidé de faire des tests à Jerez, au Mugello et en Autriche. Et pour le moment, nous avons pour objectif de faire les wild-cards à Jerez, au Mugello, en Autriche et à Assen."

Le programme d'Aprilia prévoit ainsi trois wild-cards avant la pause estivale et une après. De bons résultats pourraient contraindre le constructeur de Noale à renoncer à la dernière puisque les concessions seront recalculées pendant l'été, en se basant sur les résultats de la seconde moitié de 2023 et la première de 2024. Si Aprilia est "promue" en catégorie B, la marque sera limitée à trois wild-cards pour l'année et Savadori n'aura pas le droit de participer au Grand Prix d'Autriche.

KTM doit également dévoiler le détail de son programme mais a prévu de partager ses engagements de wild-cards entre Pol Espargaró, qui adopte un rôle de pilote d'essais cette année, et Dani Pedrosa, auteur de performances impressionnantes lors de ses deux apparitions en 2023.

Les autres constructeurs n'ont pas encore communiqué leur programme pour l'année. On sait déjà que Honda planifie un nombre de 22 tests et que Yamaha ne devrait pas profiter du total de six wild-cards qui lui sera permis. Les deux marques japonaises de la catégorie sont également susceptibles de perdre une partie de ces avantages durant l'été.