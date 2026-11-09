MotoGP GP du Qatar
Aprilia estime que Márquez aurait pu éviter l'accrochage avec Bezzecchi à Losail
Massimo Rivola a applaudi ironiquement les commissaires après leur décision de ne pas pénaliser Marc Márquez lors du sprint au Qatar. Le patron d'Aprilia a ensuite expliqué son point de vue.
Rubén Carballo Rosa
Publié: 9 nov. 2026, 12:58
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Le PDG d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, a expliqué pourquoi il était en désaccord avec la décision des commissaires de ne pas sanctionner Marc Márquez après son accrochage avec Marco Bezzecchi lors du sprint du Grand Prix du Qatar, samedi.
À mi-course, Márquez a semblé légèrement s'écarter de la trajectoire idéale, alors que Fabio Di Giannantonio et Jorge Martín étaient dans son sillage. Bezzecchi en a profité pour pousser la Ducati du pilote espagnol vers l'extérieur du premier virage.
L'Italien est entré dans le virage à vive allure et une collision s'est produite lorsque Márquez a repris sa trajectoire après le virage. L'incident a déclenché l'airbag de l'Espagnol et provoqué la chute du pilote Aprilia, mettant un terme à ses espoirs de titre mondial.
Dans les stands, Rivola a réagi par des applaudissements teintés d'ironie, estimant que le pilote Ducati méritait une pénalité. Le lendemain, le dirigeant italien a expliqué son point de vue, affirmant que c'était Márquez qui aurait pu éviter l'accrochage, et non Bezzecchi.
"Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Bezzecchi. Je pense qu'il méritait de pouvoir se battre pour le titre jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Rivola au micro de DAZN. "Je pense que cette année nous a beaucoup appris, à nous comme à lui. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé hier, ni avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne faisons pas appel. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel."
"Je tiens à souligner qu'il y a deux éléments à prendre en compte dans ce type d'incident. Le premier, lorsqu'un accrochage survient entre deux pilotes, est que les commissaires doivent déterminer lequel des deux est le plus fautif. Et pour cela, ils doivent comprendre lequel des deux était en mesure d'éviter l'incident. Marco, sans aucun doute, ne pouvait pas l'éviter. Par conséquent, si ce n'était pas Marco, il me semble évident que c'était Marc. Márquez a refermé sur Bezzecchi, et non l'inverse."
"Un autre point à prendre en compte est que, compte tenu de l'importance de ce moment dans la saison et du fait qu'il s'agissait d'une course sprint – où la pénalité aurait probablement été appliquée lors de la course principale –, je pense qu'échanger avec les pilotes après le sprint aurait permis de prendre la décision la plus juste et la plus appropriée."
"Je pense que, compte tenu de l'avantage technique de l'Aprilia – qui réside dans sa capacité à prendre les virages et à rester au plus près de la trajectoire –, lorsqu'on prend les virages de la même manière que les autres, on les prend plus vite. C'est dommage dans ce sens, car Bezzecchi a abordé le virage sans précipitation et a gagné du temps."
Bezzecchi s'est remis de sa chute lors du sprint en remportant le Grand Prix dimanche, conservant ainsi une infime chance mathématique de décrocher le titre. Jorge Martín a terminé septième sur la seconde Aprilia, tandis que Marc Márquez, sur sa Ducati, a pris la deuxième place et porté son avance au championnat à 60 points.
Lire aussi :
MotoGPMartin sera "presque à 100%" au Portugal après une performance héroïque qui préserve ses chances de titre
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Carlos Ezpeleta : le MotoGP s'est "inutilement exposé" aux critiques au Qatar
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Rubén Carballo Rosa
Wolff défend le MotoGP au Qatar : "Les pilotes ne savent rien de ce qui se passe"
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
2 j
Wolff défend le MotoGP au Qatar : "Les pilotes ne savent rien de ce qui se passe"
Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"
MotoGP
MotoGP
GP d'Australie
13 j
Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"
Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie
MotoGP
MotoGP
GP d'Australie
14 j
Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie
Plus de
Marc Márquez
Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
18 h
Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"
Márquez et Bezzecchi en désaccord sur leur accrochage au Qatar
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
1 j
Márquez et Bezzecchi en désaccord sur leur accrochage au Qatar
Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
3 j
Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre
Plus de
Ducati Team
Carlos Ezpeleta : le MotoGP s'est "inutilement exposé" aux critiques au Qatar
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
3 h
Carlos Ezpeleta : le MotoGP s'est "inutilement exposé" aux critiques au Qatar
Marc Márquez au Grand Prix du Qatar : "Je préférerais être ailleurs"
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
3 j
Marc Márquez au Grand Prix du Qatar : "Je préférerais être ailleurs"
Marc Márquez champion du monde au Qatar si...
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
4 j
Marc Márquez champion du monde au Qatar si...
Dernières actus
Aprilia estime que Márquez aurait pu éviter l'accrochage avec Bezzecchi à Losail
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
1 min
Aprilia estime que Márquez aurait pu éviter l'accrochage avec Bezzecchi à Losail
Racing Bulls : Lawson en pole position pour conserver son baquet en 2027
Formule 1
F1 Formule 1 56 min
Racing Bulls : Lawson en pole position pour conserver son baquet en 2027
Verstappen a fait mentir les simulations de Red Bull à Interlagos
Formule 1
F1 Formule 1
GP de São Paulo
1 h
Verstappen a fait mentir les simulations de Red Bull à Interlagos
Carlos Ezpeleta : le MotoGP s'est "inutilement exposé" aux critiques au Qatar
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
3 h
Carlos Ezpeleta : le MotoGP s'est "inutilement exposé" aux critiques au Qatar
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire