MotoGP GP du Qatar

Aprilia estime que Márquez aurait pu éviter l'accrochage avec Bezzecchi à Losail

Massimo Rivola a applaudi ironiquement les commissaires après leur décision de ne pas pénaliser Marc Márquez lors du sprint au Qatar. Le patron d'Aprilia a ensuite expliqué son point de vue.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 9 nov. 2026, 12:58

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le PDG d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, a expliqué pourquoi il était en désaccord avec la décision des commissaires de ne pas sanctionner Marc Márquez après son accrochage avec Marco Bezzecchi lors du sprint du Grand Prix du Qatar, samedi.

À mi-course, Márquez a semblé légèrement s'écarter de la trajectoire idéale, alors que Fabio Di Giannantonio et Jorge Martín étaient dans son sillage. Bezzecchi en a profité pour pousser la Ducati du pilote espagnol vers l'extérieur du premier virage.

L'Italien est entré dans le virage à vive allure et une collision s'est produite lorsque Márquez a repris sa trajectoire après le virage. L'incident a déclenché l'airbag de l'Espagnol et provoqué la chute du pilote Aprilia, mettant un terme à ses espoirs de titre mondial.

Dans les stands, Rivola a réagi par des applaudissements teintés d'ironie, estimant que le pilote Ducati méritait une pénalité. Le lendemain, le dirigeant italien a expliqué son point de vue, affirmant que c'était Márquez qui aurait pu éviter l'accrochage, et non Bezzecchi.

"Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Bezzecchi. Je pense qu'il méritait de pouvoir se battre pour le titre jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Rivola au micro de DAZN. "Je pense que cette année nous a beaucoup appris, à nous comme à lui. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé hier, ni avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne faisons pas appel. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel."

"Je tiens à souligner qu'il y a deux éléments à prendre en compte dans ce type d'incident. Le premier, lorsqu'un accrochage survient entre deux pilotes, est que les commissaires doivent déterminer lequel des deux est le plus fautif. Et pour cela, ils doivent comprendre lequel des deux était en mesure d'éviter l'incident. Marco, sans aucun doute, ne pouvait pas l'éviter. Par conséquent, si ce n'était pas Marco, il me semble évident que c'était Marc. Márquez a refermé sur Bezzecchi, et non l'inverse."

"Un autre point à prendre en compte est que, compte tenu de l'importance de ce moment dans la saison et du fait qu'il s'agissait d'une course sprint – où la pénalité aurait probablement été appliquée lors de la course principale –, je pense qu'échanger avec les pilotes après le sprint aurait permis de prendre la décision la plus juste et la plus appropriée."

"Je pense que, compte tenu de l'avantage technique de l'Aprilia – qui réside dans sa capacité à prendre les virages et à rester au plus près de la trajectoire –, lorsqu'on prend les virages de la même manière que les autres, on les prend plus vite. C'est dommage dans ce sens, car Bezzecchi a abordé le virage sans précipitation et a gagné du temps."

Bezzecchi s'est remis de sa chute lors du sprint en remportant le Grand Prix dimanche, conservant ainsi une infime chance mathématique de décrocher le titre. Jorge Martín a terminé septième sur la seconde Aprilia, tandis que Marc Márquez, sur sa Ducati, a pris la deuxième place et porté son avance au championnat à 60 points.

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