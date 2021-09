Aprilia ne remplacera pas Maverick Viñales à Austin

Aprilia n'engagera qu'une seule machine au Grand Prix des Amériques. Mercredi, le constructeur a annoncé le forfait de Maverick Viñales, endeuillé par le décès de son cousin Dean Berta Viñales après un accident dans une course de WorldSSP300 à Jerez, et aucune mention n'était faite sur la présence ou non d'un pilote remplaçant.

L'équipe Gresini a annoncé son programme pour le week-end, où Aleix Espargaró est le seul à figurer, ce qui signifie qu'elle ne fera pas rouler Lorenzo Savadori. L'Italien a été aligné en course pour la dernière fois au GP de Styrie et il a ensuite dû manquer le second rendez-vous du Red Bull Ring puis déclarer à Silverstone en raison d'une cheville fracturée, avant d'être remplacé par Maverick Viñales dès la course disputée à Alcañiz, alors que le #12 devait initialement faire son arrivée en 2022.

Ce dernier a donc préféré attendre pour prendre son troisième départ avec Aprilia et il a tenu a remercier la marque d'avoir accepté qu'il reste auprès des siens cette semaine. "Merci Aprilia d'avoir compris la situation et d'avoir eu la gentillesse d'accepter [le forfait]", a écrit le pilote espagnol sur Instagram. "Je voulais rouler pour mon petit cousin mais les émotions sont trop fortes et il aurait été très difficile pour moi de rester concentré. Merci à tous."

Aprilia et Maverick Viñales n'ont pas encore précisé la date de son retour à la compétition. Trois semaines séparent le GP des Amériques de celui d'Émilie-Romagne, qui marquera le retour du plateau sur le circuit de Misano, théâtre de la dernière course disputée.

Viñales n'ayant pas été remplacé, il y aura donc un total de 21 pilotes au départ sur le circuit d'Austin, trois de moins qu'au GP de Saint-Marin, où Ducati et Honda ont aligné des pilotes en wild-card. Dans la catégorie Moto2, Gabriel Rodrigo sera forfait pour le deuxième week-end de course consécutif, n'étant pas encore apte à reprendre le guidon en raison de sa blessure à l'épaule.