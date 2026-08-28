L'Aprilia évolue encore : "On travaille huit jours par semaine, 25H par jour !"

Aprilia ne veut pas laisser filer sa chance. Pour la première fois de son histoire, la marque italienne a trois pilotes aux trois premières places du championnat, et elle mène aussi chez les constructeurs et les équipes. La saison 2026 représente sa plus belle opportunité d'être sacrée en MotoGP, et elle ne veut délaisser aucun aspect.

Des évolutions sont ainsi apparues à Silverstone et c'est encore le cas pour le Grand Prix d'Aragón, avec une nouvelle version de l'aileron arrière. "On sait que nos concurrents sont performants ici", a expliqué Paolo Bonora, le directeur de l'équipe d'usine, au site officiel du championnat, en affichant une volonté de faire évoluer la RS-GP par petites touches.

"Il faut faire de notre mieux et préparer la moto comme d'habitude, sans faire trop de changements. On a des choses à tester dans l'aérodynamique, que vous avez probablement vues au niveau de l'aileron arrière. Mais on aimerait garder une moto stable, pour que ça soit stable pour les pilotes."

Aprilia est néanmoins le constructeur le plus offensif dans le développement actuellement, alors que ses rivaux sont surtout tournés vers le développement de la moto 2027, qui répondra à un nouveau règlement technique. Aprilia cherche à mener les deux projets de front, sans sacrifier l'un au profit de l'autre.

"Nous savons que nous avons une opportunité, nous ne voulons pas la perdre", a souligné Bonora. "La moto est très bonne mais nous savons que nos concurrents ont un niveau très élevé. On sait qu'il faut faire des progrès course après course."

"La difficulté est qu'il y a un nouveau projet, donc nous avons deux projets en cours. Il faut que les deux projets soient au niveau maximum en même temps. C'est un travail très difficile, très difficile, mais nous connaissons notre potentiel."

Bonora ne cache pas son enthousiasme, avec des propos qui ont fait rire Massimo Rivola, le directeur général d'Aprilia Racing. "On a commencé à travailler huit jours par semaine, 25 heures par jour !" a plaisanté Bonora. "C'est ce qu'on essaie de faire. C'est difficile ! [rires]"

"On sait qu'il faut tout donner. Tous les jours, on vérifie si on est dans le bon calendrier, avec les deux projets. Actuellement, nous arrivons à suivre assez bien les deux projets en parallèle. Au cours de la saison, dans la dernière partie en particulier, nous mettrons à jour nos plans."

Malgré cette ambition affichée, Bonora aborde le Grand Prix d'Aragón sans "aucune attente" après le triplé du Grand Prix de Grande-Bretagne, puisque le MotoGP passe d'un circuit très favorable à l'Aprilia à un autre surtout taillé pour les forces de la Ducati, même si cela devrait être un peu moins le cas que l'an dernier.

"À Silverstone, on connaît les caractéristiques : c'est un tracé très fluide avec des virages très rapides, on sait depuis de nombreuses années [que cela favorise Aprilia]."

"En Aragón, on a un peu souffert par le passé. On a progressé dans des points faibles de la moto, qui nous faisaient beaucoup souffrir l'an dernier, en particulier dans les virages serrés, les gros freinages, quand il faut accélérer après avoir été à basse vitesse."

"On a un peu progressé depuis le début de saison, on l'a vu, mais on aimerait avoir une confirmation ici en Aragón, sans avoir d'attentes."