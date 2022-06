L'Aprilia affiche de nouvelles formes pour gagner en appui

Charger le lecteur audio

L'Aprilia RS-GP est assurément la moto du moment. Le constructeur de Noale continue à proposer de nouvelles idées aérodynamiques qui font beaucoup parler, mais qui montrent surtout que ce domaine reste ouvert pour quiconque souhaite se montrer innovant.

C'est ainsi que les regards ont été attirés, au Mugello, par un aileron arrière installé sur la machine du pilote d'essais Lorenzo Savadori, inscrit en tant que wild-card, sorte d'aileron de voiture en miniature monté sur une partie arrière déjà redessinée pour prendre une forme plus profilée. De quoi susciter beaucoup d'intérêt, même si cette pièce n'a fait qu'une brève apparition lors des essais libres et n'a plus été utilisée durant la suite du week-end.

Lundi, surprise, l'aileron arrière était de retour sur l'Aprilia lors des essais post-course de Barcelone. Le concept semble intéressant pour chercher à gagner en appui à l'arrière comme le voudrait notamment Aleix Espargaró, et ce nouveau roulage en Espagne a apporté selon Romano Albesiano "des confirmations, disons plus d'informations". Néanmoins, il nécessite d'être encore développé avant d'être proposé sur les RS-GP des titulaires pour faire ses débuts en course.

L'aileron arrière de l'Aprilia

Un nouveau carénage aux formes singulières

Une autre nouveauté s'est révélée beaucoup plus prometteuse dès les premiers tours de roue lundi, à Barcelone : en l'occurrence, un nouveau carénage confié à Maverick Viñales. Ainsi équipée, la RS-GP a montré de nouvelles formes, étrangement plantureuses à sa base, donnant l'impression de hanches se dessinant dans le bas de la carrosserie ou de flancs creusés.

Il s'agit d'une solution qui permet d'augmenter les appuis dans les virages, même à vitesse réduite, et ce sans trop pénaliser la vitesse de pointe en ligne droite en raison d'une partie avant plus grande. L'idée est ainsi de gagner en adhérence sur l'angle maximum.

Maverick Viñales semble avoir immédiatement senti la différence. Or ce concept développé par Aprilia ouvre une nouvelle boîte de Pandore : car si les flancs de la RS-GP font des adeptes, la recherche aérodynamique sera en mesure d'expérimenter de nouvelles formes et de nouvelles tendances qui pourraient personnaliser de plus en plus le caractère de chaque MotoGP.

Les "hanches" de l'Aprilia vues au test de Barcellone

Le carénage testé par Aprilia, vu de face

Un test très intense pour les pilotes

S'il a refusé d'entrer dans les détails les plus secrets des tests au programme de cette importante journée de piste, lundi, le directeur technique Romano Albesiano a néanmoins concédé qu'il s'agissait d'une séance intense, dont le programme très chargé a semblé toucher aux limites des pilotes.

"Franchement, je ne peux pas trop dévoiler ce que nous avons testé, pour des raisons que vous pouvez aisément comprendre", a indiqué le responsable italien auprès du site officiel du MotoGP. "Quoi qu'il en soit, nous avons essayé d'importantes pièces de châssis, et nous avons obtenu de bons résultats, particulièrement dans les phases de freinage. Nous avons aussi testé à nouveau le système d'aileron arrière que nous avions essayé au Mugello, et nous avons obtenu des confirmations, disons plus d'informations. Et puis de l'électronique, et franchement beaucoup de choses."

"C'est toujours difficile, et même très difficile dans le cas présent, car nous avons toute une liste de pièces et peu de temps, sans compter que nous avons franchement peu de pneus pour faire les tests. Et puis, la résistance des pilotes est une limite", a admis Romano Albesiano, "car si on leur demande de rouler toute la journée à un rythme élevé et constant, en prêtant attention à tous les détails, pour eux c'est incroyablement difficile, donc il arrive un moment où on ne peut pas leur en demander plus. Mais nos gars ont fait un boulot fantastique aujourd'hui. Je crois que nous repartons d'ici avec beaucoup d'informations et probablement des progrès en termes de performance."

Maverick Viñales a tout de même bouclé 77 tours, avec le septième temps à la clé, et Aleix Espargaró 81 tours pour se classer quatrième. Sans évoquer ce qui figurait à son cahier des charges, ce dernier n'a pas caché son manque de motivation, au lendemain de sa boulette à l'arrivée du Grand Prix. "Une journée de test difficile", a-t-il résumé sur ses réseaux sociaux, seul espace où il a concédé un commentaire, "sans envie ni énergie positive, mais avec cette grande équipe qui est la mienne tout est un peu plus facile. En Allemagne, on récupérera ce que j'ai perdu [dimanche], je vous l'assure !"

Lire aussi : Massimo Rivola refuse d'accabler Aleix Espargaró