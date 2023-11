"Pas facile" pour Aprilia d'avoir quatre motos identiques

L'avantage pris par Ducati sur le reste du plateau MotoGP depuis la saison passée est souvent expliqué par sa présence en masse sur la grille avec huit machines, soit le tiers du plateau et surtout deux fois plus que la plupart de ses concurrents. Yamaha n'a que deux motos mais les autres marques en ont toutes quatre.

Ducati engage quatre Desmosedici du millésime 2023 et quatre de la saison dernière, tandis que KTM et Honda ont quatre machines de dernière génération. Chez Aprilia, seule l'équipe officielle dispose de la version 2023 de la moto et RNF, devenu son équipe satellite cette année, a des modèles vieux d'un an.

Pour Maverick Viñales, ces différences ont fait que les données apportées par RNF n'ont "servi à rien" pour Aprilia cette année. Aleix Espargaró semble se ranger de son côté : après avoir pourtant estimé en Thaïlande que les différentes machines étaient "presque identiques", il préférerait maintenant que les quatre RS-GP le soient totalement, mais juge cela difficile à mettre en place pour Aprilia.

"Depuis le début, je dis que pour moi, c'était mieux de donner la moto d'usine entière, comme la mienne, à Raúl [Fernández] et [Miguel] Oliveira, mais ce n'est pas si simple", a expliqué Espargaró. "C'est la première année pour nous, donc ce n'est pas facile pour Aprilia. Mais je ne veux pas critiquer RNF. C'est à moi d'être rapide, c'est mon travail de développer la moto, c'est le boulot d'Aprilia de me donner une bonne moto et on ne peut pas mettre la pression sur une équipe d'usine, jamais."

Le projet Aprilia s'est renforcé année après année. Jusqu'en 2021, la marque engageait ses motos par le biais de l'équipe Gresini, qui a repris son indépendance l'an dernier et s'est liée à Ducati. Une structure a été mise en place pour créer l'équipe officielle la saison passée et le nombre de motos alignées a doublé cette année grâce au partenariat avec RNF.

Selon Viñales, la marque n'a probablement pas encore les ressources pour assurer la production de quatre motos dans leur toute dernière version. "Je ne sais pas vraiment, Massimo [Rivola, directeur général d'Aprilia Racing] pourrait vous le dire mais je ne sais pas s'ils ont la logistique pour le faire maintenant", a précisé l'Espagnol. "Je ne sais pas. Pour les données, c'est probablement plus intéressant mais je ne suis pas certain qu'ils pourront [fournir la même moto]."