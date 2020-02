Aprilia ne pense pas que Iannone disputera le GP du Qatar

Aprilia estime peu probable qu'une résolution prochaine de l'affaire concernant Andrea Iannone à la suite d'un contrôle anti-dopage permette à l'Italien de disputer le premier Grand Prix de la saison MotoGP, au Qatar. À deux semaines du premier rendez-vous, fixé à Losail, tout semble indiquer que c'est Bradley Smith qui fera équipe avec Aleix Espargaró.

À la mi-décembre, la FIM a annoncé que l'Agence mondiale antidopage avait identifié un produit appartenant à la famille des anabolisants, le drostanolone, dans un échantillon d'urine d'Andrea Iannone prélevé à la fin du Grand Prix de Malaisie début novembre. En conséquence, la fédération a provisoirement suspendu le pilote italien, dans l'attente d'une décision finale. Deux mois plus tard, on ignore toujours quelle sera l'issue de ce litige, qui pour le moment empêche le pilote de Vasto de tester la nouvelle Aprilia et qui laisse le constructeur dans l'incertitude quant à ce à quoi il faut s'attendre pour les mois à venir.

L'affaire s'est par ailleurs compliquée au fil du temps car la défense et l'accusation ne s'accordent pas sur les éléments servant de preuve. La contre-analyse qui a été effectuée sur le second échantillon prélevé à Sepang s'est en effet avérée positive, ce qui a poussé Iannone, voulant apporter lui-même la preuve de son innocence, à se soumettre à une autre analyse, basée sur un prélèvement capillaire, un examen dont les résultats sont beaucoup plus exhaustifs et détaillés, et aussi beaucoup plus coûteux.

Depuis la présentation de ces nouveaux tests lors de l'audience devant la Cour disciplinaire internationale, les délais annoncés pour l'analyse des dossiers de la défense et de l'accusation ont été progressivement repoussés. Ce vendredi, alors qu'Aprilia organisait sa présentation officielle à Losail en présence de Iannone, la défense a d'ailleurs présenté un ultime dossier réfutant les arguments de l'accusation.

"Ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas précédents, les athlètes ayant présenté l'analyse capillaire comme preuve ont gagné en faisant appel au Tribunal arbitral du sport. Par contre, cela demande plus de temps, or c'est précisément ce que nous n'avons pas", explique Massimo Rivola, le PDG d'Aprilia Racing, à Motorsport.com.

Le patron de l'équipe se dit convaincu qu'un recours au TAS permettrait à Iannone de reprendre la course, mais les délais nécessaires avant que cela n'arrive sont une autre histoire. "Avec les preuves scientifiques présentées par la défense d'Andrea, les choses ne peuvent pas mal tourner car ces preuves sont sans équivoque", déclare-t-il.

Massimo Rivola a par ailleurs confirmé que Bradley Smith sera promu dès lors que sa participation devait s'avérer nécessaire. "Si Andrea ne peut pas courir, Bradley mérite de prendre sa place pour tout le travail qu'il a accompli", assure-t-il.

