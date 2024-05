Aprilia planche sur sa moto 2027 et la prévoit en piste dans 2 ans

Le cadre réglementaire voté par les instances du MotoGP pour le cycle qui s'ouvrira en 2027 a été validé par les responsables de tous les organes décideurs lors de la Commission Grand Prix qui s'est réunie le 26 avril, en marge du GP d'Espagne. Autour de la table se trouvaient à la fois les patrons de la Dorna et de la FIM, mais aussi Hervé Poncharal en tant que représentant des équipes via l'IRTA et Biense Bierma, son homologue auprès des constructeurs.

Le vote n'était que la dernière étape d'un processus qui s'est prolongé dans le temps, au gré notamment des discussions menées au sein de la MSMA, l'association des constructeurs de sport moto. Chacune des cinq marques aujourd'hui impliquées en MotoGP a eu le loisir de faire valoir ses arguments, jusqu'à ce que les débats mènent à un consensus sur ces changements de taille.

Chez Aprilia, on n'a pas tout de suite été convaincu par la réduction de la cylindrée, en revanche le retour à des technologies moins poussées était un souhait profond du PDG Massimo Rivola. La marque italienne a fait partie de celles qui ont défendu avec ferveur la réduction de l'aérodynamique et des outils de types holeshot device (ceux-ci seront tout bonnement supprimés), jusqu'à faire plier ceux qui auraient souhaité une évolution moins radicale sur ces points.

Désormais, il faut passer à l'étape suivante, celle de la création de la moto qui répondra à ce règlement. "Nous avons déjà commencé. Depuis peu, mais nous avons commencé", indique Romano Albesiano, directeur technique Aprilia. "La première partie qui se fait, c'est évidemment le moteur, qui doit cependant naître dans un cadre. Si on fait le moteur avant la moto, on fait des bêtises !"

Le responsable italien s'oriente vers environ deux ans de projection dans les bureaux d'étude et à l'atelier, avant qu'Aprilia se frotte au verdict de la piste avec de premiers tests. "Je pense que chaque équipe va essayer de faire rouler la nouvelle moto au printemps 2026, voire plus tôt. Il faut la faire rouler début 2026 et ensuite on verra", souligne-t-il.

Il restera ensuite tout un développement à mener en cherchant à répondre aux résultats obtenus en piste, en parallèle du championnat qui se jouera durant la saison 2026. Interrogé pour savoir si ces deux dossiers menés en parallèle vont limiter le développement de 2025 et 2026, Romano Albesiano a répondu : "Il est clair qu'il va falloir orienter des ressources. Ce sera le choix de chaque équipe de décider combien maintenir sur la 1000cc. C'est un sujet dont on discute."

"Il faut partir d'une feuille blanche, c'est clair. Pour les constructeurs, c'est un investissement énorme. On ne peut pas s'arrêter, il faut continuer à dépenser pour la saison et on fera tout type de développement, mais dans le même temps il faut concevoir une nouvelle moto. C'est donc un gros investissement pour les constructeurs, vraiment."