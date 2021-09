Après un podium fondateur, Aprilia espère jouer le titre en 2023

Aprilia a décroché son premier podium dans l'ère MotoGP au Grand Prix de Grande-Bretagne, six ans après son arrivée dans la catégorie reine. Aleix Espargaró s'est classé au troisième rang alors qu'il n'avait jamais fait mieux que des sixièmes places au guidon de la RS-GP. Les progrès sont dus au lancement d'une machine profondément modifiée en 2020, équipée d'un V4 à 90° contre 75° auparavant et dotée d'impressionnants éléments aérodynamiques. Le concept est arrivé à maturité cette année, permettant à Espargaró de s'inviter régulièrement dans le groupe de tête et d'être enfin récompensé à Silverstone.

"C'est un moment historique", a confié Massimo Rivola, responsable de la compétition d'Aprilia, au site officiel du MotoGP. "On écrit notre Histoire. On l'a attendu longtemps. Je suis très heureux pour Aleix, pour Noale et Piaggio Group qui croit sérieusement en nous. On est tous concentrés pour progresser et quand on voit les résultats, on se dit qu'on ne travaille pas pour rien. On ne veut pas que ce soit le point final mais le point de départ. [...] On est de plus en plus forts et on regarde devant."

Aprilia n'a en effet pas l'intention de s'arrêter là. Véritablement entrée dans la lutte avec les autres marques cette année, la firme de Noale espère continuer sa marche en avant et n'exclut pas de jouer le titre rapidement : "En 2023, pourquoi pas ?" a déclaré Rivola à Sky Sport Italia. "Pour 2022, c'est tôt. Nous devons nous habituer à nous battre, à être constamment aux bonnes positions. C'était remarquable de voir Aleix battre Miller dans les derniers tours à Silverstone, c'était bien et ça nous a permis de décrocher le podium. On le méritait."

Aprilia ne cesse de se renforcer, ce qui s'est confirmé avec l'arrivée de Maverick Viñales dès le Grand Prix d'Aragón, aux cotés d'Aleix Espargaró, qui porte le projet depuis 2017. Rivola croit plus que jamais en ce dernier, devenu un pilote plus complet : "On considère Aleix comme un cheval fougueux [mais] cette année, il roule avec une approche très intelligent et mature. Il le mérite vraiment. Il est en très grande forme. Je pense qu'il est au sommet de sa carrière."

Espargaró a parfois douté du projet Aprilia, ce qui rend le podium conquis il y a une semaine encore plus fort : "Sincèrement, on a traversé des moments difficiles", a rappelé le pilote catalan. "Surtout il y a trois ans, la moto n'était pas performante et il y avait beaucoup de chutes. J'ai pensé plusieurs fois à arrêter ma carrière ou à changer d'univers. C'est fantastique d'en arriver là. Ce n'est pas juste une course avec des conditions météo ou beaucoup de chutes, on a été très proches du podium toute la saison. C'est fantastique pour Aprilia, pour Noale, pour tout le monde, pour moi. Je veux travailler dur et rester sur cette lancée."

"Depuis l'arrivée de Massimo Rivola, de nombreuses choses ont changé et nous avons de nouveaux ingénieurs qui sont venus, de nouvelles personnes", précisait Espargaró en conférence de presse après son podium. "Il n'y a rien de gratuit dans le sport, il faut mettre de l'argent, il faut investir et c'est ce que nous avons fait. Et là j'ai une RS-GP 21 qui est la meilleure en termes de stabilité et également en termes d'appui. Nous avons changé un petit peu l'équilibre avec la géométrie et la position du moteur, et beaucoup de choses ont été faites ces deux dernières années et l'on en voit maintenant les résultats. Ce sont les résultats de beaucoup de choses qui ont changé pas à pas, au fil des années.

Libéré de la pression de ce premier podium, Aleix Espargaró espère vite faire mieux qu'un simple podium : "Je vais d'être un peu plus fort en Aragón. Je n'aurai pas la pression de décrocher le premier podium donc je serai un peu plus détendu. J'espère me battre pour la victoire."

Un podium dédié à Fausto Gresini

Les Aprilia seront engagées par une équipe mise en place par le constructeur italien à partir de la saison 2022 mais cette année, elles sont encore alignées par la structure fondée par Fausto Gresini, disparu en début d'année après avoir contracté le COVID-19. Les représentants d'Aprilia ont tenu à honorer la mémoire du pilote devenu patron d'équipe après le podium de Silverstone : "Ce qui est triste, c'est que Fausto n'est plus avec nous pour nous encourager", a déploré Massimo Rivola. "Il attendant ce podium depuis longtemps. Il est arrivé un peu trop tard."

Une émotion partagée par Aleix Espargaró : "Je suis sûr que Fausto nous regarde de là-haut. Après le podium, quand je suis arrivé dans le garage, il aurait été très heureux, ça aurait été un rêve. Il a souffert dans les moments les plus difficiles mais il nous a montrée la voie. On se bat avec les plus grandes marques au monde et il a été à l'origine de ce projet. Ce podium est dédié à Fausto et à sa famille."

Avec Guillaume Navarro

