Aprilia porté par la "symbiose" avec Aleix Espargaró

Charger le lecteur audio

Après une lente mais sûre progression, Aprilia a atteint le sommet du MotoGP cette année. Le constructeur a marqué 126 points au cours des neuf premières manches de la saison, soit cinq de plus que sur l'ensemble de l'exercice 2021, qui était déjà sa meilleure saison depuis son retour dans la catégorie reine. Aleix Espargaró a remporté le GP d'Argentine et a enchainé une série de quatre podiums entre Portimão et le Mugello, qu'il aurait prolongée jusqu'à Barcelone s'il n'avait pas cru voir l'arrivée un tour plus tôt.

Les récents résultats créent une spirale positive au sein de l'équipe Aprilia, qui se ressent sur le moral des troupes. "L'atmosphère est très positive", se réjouit Romano Albesiano, le directeur technique de la firme de Noale, dans une interview accordée au site officiel du championnat.

"Je ne dirais pas que décrocher les résultats aide à être plus détendus dans le travail, mais nous sommes plus conscients que nous faisons ce qu'il faut. Cela joue sur la confiance du pilote avec la moto, sur une attitude positive, sur la façon dont le staff travaille en piste. Nous le faisons d'une façon plus positive, avec plus de confiance. La vie est plus belle."

"Le championnat, on verra à la fin", a-t-il ajouté, Espargaró n'ayant que 22 points de retard sur Fabio Quartararo. "Moins on fera d'erreurs, mieux on sera placés à la fin. On a bien débuté et on en voit clairement les fruits."

Albesiano attribue une part importante de ses progrès à son duo de pilotes, Aleix Espargaró en tête. Impliqué dans le projet depuis 2017, le #41 a pris en charge le développement et dispose aujourd'hui d'une moto qui lui convient parfaitement : "Aleix joue un grand rôle là-dedans. Il n'aurait pas pu le faire sans une bonne moto. C'est dur de dire ce qui compte le plus, on ne peut pas séparer les deux, c'est un processus de symbiose."

Maverick Viñales

Aprilia espère que Maverick Viñales sera bientôt capable de décrocher des résultats du même acabit. Après la suspension pour dopage d'Andrea Iannone, le constructeur a mis du temps à trouver un pilote de premier plan : la marque a fait rouler ses pilotes d'essais, Bradley Smith puis Lorenzo Savadori, avant d'essuyer le refus d'Andrea Dovizioso, et de finalement recruter Viñales l'été dernier.

Accueillir un pilote qui a connu le succès avec Suzuki et Yamaha était presque inespéré pour Albesiano et même si son adaptation à la moto a été longue, Viñales montre des signes de progrès, confirmés avec sa septième place au GP de Catalogne : "Pour nous, cela aurait été un rêve de travailler avec Maverick il y a peu de temps. Il cherche encore les bonnes choses parce qu'il arrive d'une moto qui était totalement différente. Mais ce processus le rapproche vraiment des solutions utilisées par Aleix. Il sera très rapidement très bon."

Albesiano estime donc qu'il aurait été "désastreux" de ne pas conserver Espargaró et Viñales mais Aprilia a fait le nécessaire en assurant la présence des deux hommes jusqu'à la fin de la saison 2024. Le duo est souvent vu en train de partager des informations dans le garage et depuis quelques courses, il leur arrive de prendre la piste ensemble pour préparer plus facilement les courses.

Aleix Espargaró et Maverick Viñales

"C'était très sympa de voir le warm-up du Mugello, quand on leur a demandé de rouler ensemble pour analyser le sixième rapport, le régime maximal. Ils l'ont très bien fait, ils ont pris beaucoup de plaisir, ils se sont vraiment amusés à rouler ensemble. Ils sont proches et travaillent comme des amis, c'est très sympa de voir ça dans le box. C'est comme si toutes les personnes dans le garage poussaient vraiment dans la même direction. C'est fantastique."

Aprilia ne se repose pas sur ses récents lauriers. L'an prochain, la marque doublera sa présence sur la grille en fournissant deux RS-GP au team RNF, avec pour objectif de créer une forte association destinée à multiplier les données et à renforcer le développement.

"C'est nouveau pour nous en MotoGP et je suis vraiment impatient parce que je commence à penser aux réunions que nous aurons l'an prochain pour partager les informations avant, pendant et après les courses. Toutes ces discussions – parler avec des personnes différentes, qui ont une expérience différente, des pilotes différents – je pense que ça nous aidera dans le développement et que nous aurons [une quantité] d'informations énorme."