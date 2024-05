Aprilia "pourrait être une bonne option" pour Bastianini

Après la conférence de presse au cours de laquelle Aleix Espargaró a annoncé sa retraite en fin de saison, une deuxième était au programme avec les quatre premiers du championnat, qui pilotent tous des Ducati et ont la particularité de viser l'équipe officielle l'an prochain. La présence de Pecco Bagnaia est déjà assurée, l'Italien s'amusant même de ne pas être impliqué dans le "soap opera" au sujet de la place restant à attribuer. Cela laisse Jorge Martín, Marc Márquez et son coéquipier actuel, Enea Bastianini, en concurrence.

Même si ce dernier réalise une bonne entame de saison, il n'a pas décroché des résultats aussi spectaculaires que Martín et Márquez depuis le début de l'année, et semble être le moins bien placé actuellement. Depuis des mois, des rumeurs l'envoient chez Aprilia et son manager a confirmé des discussion avec la marque de Noale, ainsi qu'avec KTM et Yamaha. Une place est désormais officiellement libre avec le départ prévu d'Espargaró et Bastianini a reconnu qu'Aprilia pourrait être un point de chute.

"Cela pourrait être une option pour l'avenir", a commenté le pilote. "C'est un bon constructeur. Ils ont beaucoup progressé au cours des cinq dernières années et je pense que cela pourrait être une bonne option, mais on verra, il faut attendre un peu."

Bastianini doit en effet d'abord connaître la décision de Ducati, naturellement difficile puisque la marque doit choisir parmi des pilotes tous performants. Il pense avoir encore ses chances : "Je sais que c'est probablement la décision la plus difficile pour Ducati en ce moment parce que nous sommes les quatre premiers au championnat. Pecco a déjà un contrat et ça peut être une décision difficile mais en ce moment, mes chances ne sont pas mauvaises."

Enea Bastianini sera-t-il encore le coéquipier de Pecco Bagnaia en 2024 ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"La Ducati est très rapide sur toutes les pistes et elle a progressé depuis l'an dernier, on a quelque chose en plus tous les ans. Je pourrai être un pilote d'usine l'an prochain mais j'ai aussi conscience de la vitesse des autres pilotes, comme Jorge et Marc. Ce sera compliqué, je suis confiant pour rester ici mais on verra."

Eux aussi interrogés sur la possibilité que représente Aprilia, Martín et Márquez se sont montrés plus réservés, ne préférant pas se prononcer avant la décision de Ducati. "Actuellement, ça n'a pas de sens de penser à ce qui pourrait être une bonne option ou pas", a estimé Martín. "Maintenant, il faut attendre. Jusque-là, ce sera difficile. Les marques européennes ont l'air d'être très en forme, comme Aprilia et KTM. Honda et Yamaha y arriveront avec le temps. Il faut attendre, on verra mais il y a de très bonnes options."

"Comme Jorge l'a dit, actuellement les constructeurs européens ont un très bon niveau", a renchéri Márquez, se montrant cependant plus clair sur la moto qu'il privilégie : "Pour moi, la Ducati est la meilleure, ou celle qui a le plus de potentiel sur tous les circuits. C'est pour ça que l'an dernier, j'ai pris la direction de la Ducati avec l'équipe Gresini parce que je cherchais la meilleure moto, et elle l'est toujours. Évidemment, Aprilia et KTM sont de plus en plus proches et si on me demande pour Aprilia, Maverick [Viñales] a prouvé qu'ils pouvaient gagner des courses, et Aleix a pu gagner ici à Montmeló l'an passé."