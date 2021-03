Aprilia révèle sa RS-GP pour la saison 2021 de MotoGP

À quelques jours des essais du Qatar et dans le lourd contexte du décès de Fausto Gresini à cause du COVID-19, dont la structure sert depuis 2015 et pour la dernière saison de point d'appui au programme officiel d'Aprilia, le constructeur de Noale a présenté depuis le circuit de Losail, au Qatar, sa moto pour la saison 2021 du MotoGP.

La livrée fait la part belle au rouge et au noir, avec quelques touches discrètes de vert. Sur le plan technique, cette machine devrait être dotée d'un nouveau moteur plus léger et d'un package aérodynamique inédit à partir du second Grand Prix de la campagne, c'est-à-dire au moment où le gel sera levé. Elle a déjà été aperçue en piste lors des essais qui se tenaient à Jerez en février.

Côté pilotes, si l'on savait qu'Aleix Espargaró serait présent dans le line-up de le marque, une inconnue de taille a été levée puisque Lorenzo Savadori a été intronisé second pilote de l'écurie. L'Italien et Bradley Smith étaient encore jusque-là au coude-à-coude pour ce guidon.

S'exprimant pendant la présentation, le PDG d'Aprilia Massimo Rivola a déclaré : "Oui, Fausto était avec nous sur ce projet depuis le tout début et nous allons continuer à utiliser ses conseils pour grandir. Notre désir est de le rendre fier."

"Nous commençons comme nous avons terminé l'année dernière, nous avons terminé avec une bonne amélioration et nous espérons continuer à nous améliorer pendant la saison. Notre capitaine [Espargaró] a une longue expérience avec nous, c'est une très bonne référence pour Lorenzo. Fausto croyait beaucoup en lui et nous aussi."

Il est à noter qu'Aprilia est le seul constructeur à encore bénéficier des concessions prévues par la réglementation technique cette saison. Cela lui permet de ne pas être limité au niveau des tests qui pourront être organisés et d'y faire participer les pilotes titulaires.

Comme l'ensemble du paddock, Aprilia attend désormais le début des essais d'avant-saison sur le circuit de Losail ce vendredi. Les pilotes essayeurs et les rookies de la catégorie MotoGP seront en piste lors de cette première journée, avant d'être rejoints samedi et dimanche par l'ensemble des titulaires.

Les présentations MotoGP 2021

Équipe Date Lieu Premières photos Esponsorama Racing 5 février, 18h Andorre Photos | Vidéo Ducati Team 9 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 12 février 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 12 février, 10h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 15 février, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Teams Sky VR46 (incluant Luca Marini) 16 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Castrol (Álex Márquez) 19 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Idemitsu (Takaaki Nakagami) 20 février, 10h En ligne sur Facebook Photos Repsol Honda Team 22 février, 12h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 25 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Petronas Yamaha SRT 1er mars, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Aprilia Racing Team Gresini 4 mars, 14h30 Losail Team Suzuki Ecstar 6 mars, 10h en France Losail

partages